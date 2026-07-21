Reproches y cruces dentro del Gobierno por la estrategia para aprovechar el fervor por la Selección

"En esto no te tenés que regalar" , confió una espada comunicacional del oficialismo al referirse a los dimes y diretes del vocero presidencial acerca de si Argentina era un "país bananero" en la forma de defender su soberanía sobre las Malvinas luego que los jugadores argentinos desplegarán una bandera con el histórico reclamo tras vencer a Inglaterra. Detrás del frustrado homenaje que imaginó Javier Milei a la Selección, amagó con dictar un feriado nacional sin tener la certeza de qué pretendían Lionel Messi y los suyos, emergió la falta de una estrategia coordinada en el seno del Gobierno y las desconfianzas que aún perduran entre los dos polos de la interna libertaria.

El propio Presidente, a diferencia de Victoria Villarruel , no salió a ponderar la decisión de "Cuti" Romero y Giovani Lo Celso de desplegar en el campo de juego una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas". Más tarde llegó el tuit de Ravier - "siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas" - y el debate que logró amplificar internacionalmente la escena desplegada en el estadio de Atlanta.

Las críticas al sucesor de Manuel Adorni en la vocería por ahora son subterráneas pero algunos actores del oficialismo, salomónicamente, las combinan con el reconocimiento de que no proviene de la política. "Por lo menos no es canchero como (Manuel) Adorni", matizaron.

Si bien la llegada del nuevo equipo de Comunicación busca normalizar la relación con los medios, de a poco, emergen las grietas entre los que responden a Karina Milei y a Santiago Caputo . Tanto Ravier como el secretario Fabián Fernández llegaron a Casa Rosada con el aval de la jefa de LLA pero ambos tienen vínculo con el asesor presidencial. Hay, entre ambos campamentos, una armonía "forzada" no exenta de rispideces, que se han dejado ver en alguna de las post conferencia de prensa del también director de la Fundación Faro.

Pero esas tensiones afloraron nuevamente con la estrategia que intentó urdir el Ejecutivo para aprovechar el fervor popular por la Selección. El tema Malvinas, tan caro al sentimiento patrio, lo puso de manifiesto. Hubo incomodidad, al menos, en cómo referirse al gesto que partió de la tribuna argentina y fue amplificado por los ídolos del Seleccionado.

A las pocas horas Milei dijo que "es perfectamente válido" lo que los jugadores quisieron expresar, pero aclaró que a las islas "las vamos a recuperar en el plano diplomático", en momentos en que el tema explotaba en las redes sociales e incluso recaló en medios internacionales.

De hecho, la consultora Ad Hoc logró medir que en los últimos 5 días la conversación en redes sociales sobre Malvinas superó "las 2 millones de menciones con motivo del Argentina-Inglaterra: el día del partido se alcanzaron las 660.000, casi el doble de volumen que el último 2 de abril (373.000 de menciones)". Recién este martes el canciller Pablo Quirno se refirió al tema al asegurar, en una entrevista en radio Rivadavia, que la mentada bandera "no dijo otra cosa que la verdad".

También generó controversia interna el ofrecimiento de Javier Milei a Selección para festejar su desempeño en el Mundial desde los balcones de Casa Rosada . Si bien en el oficialismo se asegura que "desde los dos sectores del Gobierno hubo contactos informales con la Selección", no pareció haber un diálogo fluido que para acordar una celebración acorde al fervor que despertó el combinado argentino en la población.

"Ellos (por la Selección) dijeron que no querían hacerlo y que iban a celebrar en un tiempo", aseguró, a su turno, otra fuente oficial consultada, que concedió que fue un "error comunicacional" haber llevado al Presidente el domingo a adelantar un feriado cuando se concretara el festejo . "Milei no pide permiso para un tuit y si se confunde, es algo de él", contestaron cerca de los hermanos que detentan el poder en la Argentina.

Lo cierto es que la frustrada celebración y el posible feriado generaron confusión y burlas en las redes sociales. Es que incluso hasta el lunes al mediodía desde Balcarce 50 no confirmaban haber dado de baja el homenaje a los subcampeones del mundo -el domingo deslizaban que se podría concretar el martes 21- cuando ya se sabía que Messi y otros 9 jugadores no se habían subido al charter de Aerolíneas que trasladó a la comitiva de la AFA. Finalmente se montó un discreto recibimiento en un hangar de Ezeiza y un operativo de custodia para el traslado de la delegación hasta el predio de la AFA , a unos pocos kilómetros.

Este martes los tuiteros del armado que responden a Santiago Caputo también quisieron explotar el post Mundial y se sumaron a la denuncia de una supuesta "campaña antiargentina" por parte de personalidades, como el actor Samuel L. Jackson o la cantante Rosalía. "Se dedican a inventar conflictos en (la red social) X, viven y cobran de eso (por las viralizaciones). Era obvio se iban a sumar", añadió un dirigente karinista consultado.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín