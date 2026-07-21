Se agrava el conflicto policial en Santa Cruz: más de 45 días acampe frente a la Gobernación con temperaturas de 20 grados bajo cero

Un numeroso grupo de policías de Santa Cruz y retirados de esa fuerza de seguridad mantienen un acampe frente al edificio de la gobernación desde hace más de 45 días en reclamo de mejoras salariales. El gobernador Claudio Vidal firmó un decreto con un aumento que dividió la protesta pero la mayoría de la policía de Río Gallegos , capital de la provincia, sigue con las protestas.

A diferencia del acuartelamiento de los policías de Santa Fe de febrero de este año, los agentes de Santa Cruz decidieron realizar guardias mínimas y al terminar sus turnos acercarse a las carpas que instalaron frente a la gobernación. La protesta es diferente pero el reclamo es el mismo: los salarios por debajo de la línea de la pobreza.

Los policías llevan adelante la protesta en condiciones muy duras. Este martes la temperatura mínima fue de menos 10 grados bajo cero y la sensación térmica de -17. Cortan ramas para prender fuego y piden que se reabra el diálogo.

"Hoy un policía de Santa Cruz cobra $1.1000.000 y algunos cobran 900.000 pesos. Esos números están por debajo de la canasta básica, que acá en el sur es muy cara y está en unos $2.200.000. Así que está bajo la línea de la pobreza", señala Diego Rodríguez, retirado como Mayor de la fuerza.

El gobernador Vidal firmó un decreto que eleva el piso a $1.700.000 para los ingresantes , bastante menos que los $2,2 millones que piden los policías. Entre otros puntos reclaman que el aumento no solo sea a los agentes en servicio, sino que alcance a los retirados y pensionados.

Ese decreto dividió el reclamo policial. Algunas ciudades como Perito Moreno levantaron la medida de fuerza. También quedaron pocos de protesta en Puerto San Julián y Piedrabuena. Pero siguen en El Calafate, Pico Truncado y en especial en la capital, donde afirman que está plegado casi el 100% de la fuerza.

Remarcan que en esa provincia patagónica el costo de vida es tan elevado que muchos agentes tienen otros trabajos. "Hay hasta comisarios y subcomisarios que están trabajando de Uber, de albañiles, otros que venden tortas. Es terrible la crisis que hay económica acá para un agente de policía", sostiene Rodríguez.

El gobierno convocó a una "mesa de diálogo", a la que se resiste en denominar paritaria porque la policía no tiene gremio. Pedro Pródromos, ministro de Seguridad de Santa Cruz aseguró en más de 30 días realizaron ocho reuniones paritarias y presentaron 15 propuestas salariales.

Sin embargo, los agentes mantienen la protesta, piden la apertura de diálogo y hay dos que se encadenaron a la entrada lateral de la gobernación.

En la protesta hay agentes mujeres, bomberos y miembros del servicio penitenciario. Según relatan, al llegar al cargo de subcomisario no pueden hacer horas adicionales pero piden por nota que los autoricen para sumar algo más a sus salarios.

Uno de los íconos de la protesta es la foto del subcomisario Gabriel Trujillo. A fines de junio fue atropellado por una persona en estado de ebriedad cuando iba a hacer horas adicionales para complementar el salario en Cañadón Seco. Tras el incidente en la Ruta Provincial 12, agonizó tres días y murió. Familiares y compañeros marcharon con una pancarta con su imagen.

Los policías sostienen que hoy con la negociación trabada. Además, entre los agentes empezó a correr el temor por posibles sanciones tras denuncias del Gobierno. Además del reclamo salarial, ahora piden que no haya represalias. Pero la provincia se mantiene firme.

"Si es legal la medida, porqué quieren un perdón. No está bien, está en el reglamento. No pidan una amnistía cuando los que encabezan esta medida dicen que es una medida legal. No hay nada de legal en esta medida. Amnistía no va a haber porque en la mesa dijeron que era legal", dijo tajante el ministro de Seguridad en diálogo con Santa Cruz Noticias hace una semana.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín