Se cayó en Santa Fe la sesión para sancionar la ley que prohíbe a los trapitos

A diferencia del acuerdo que hubo en la Legislatura porteña, donde en junio se aprobó el endurecimiento de penas para trapitos no autorizados , el Senado de Santa Fe no pudo convertir en ley el proyecto para prohibir la actividad de los cuidacoches en la provincia por falta de consenso en el oficialismo , por lo que el debate recién continuaría a fines de julio, luego del receso invernal.

La iniciativa había logrado media sanción en Diputados el pasado 5 de junio y se aprestaba a ser transformada en ley este jueves. Sin embargo, el interbloque Unidos no logró saldar sus diferencias y la jornada se postergó.

Está previsto que la actividad en la Cámara alta santafecina regrese a fines de mes debido al receso por las tareas de mantenimiento que se llevarán a cabo en las próximas semanas.

Fuente: La Nación