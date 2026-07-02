En qué canal pasan Argentina vs. Uruguay por la clasificación al Mundial de Básquet 2027 hoy

La selección argentina de básquetbol visita a Uruguay este jueves desde las 22.10 (hora argentina) en el Antel Arena de Montevideo en el encuentro correspondiente a la quinta y penúltima fecha del Grupo D de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2027.

🏀 ¡HOY JUEGA ARGENTINA! 🇦🇷 La Selección Mayor masculina disputa el primer partido de la Ventana 3 rumbo a Qatar 2027. 🆚 🇺🇾 🕙 22.10 hs 🏟️ Antel Arena, Montevideo 📺 TyC Sports 2, DSports y Courtside 1891 pic.twitter.com/EWs0A3LDbD

El equipo albiceleste anhela jugar el Mundial Qatar 2027. Es una obsesión, porque se quedó afuera de la edición 2023 y, también, porque para figuras como Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola puede ser el epílogo de su vínculo con la camiseta celeste y blanca, a excepción de que un año después el equipo dispute los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

El conjunto dirigido por Pablo Prigioni marcha segundo en la tabla de posiciones con siete puntos producto de tres victorias -dos frente a Cuba y otra ante Panamá- y una derrota, justamente ante su rival de turno en la Ciudad de Buenos Aires 61 a 44, y ya está clasificado a la siguiente fase. No obstante, es determinante ganar porque a la segunda etapa arrastrará el 50% de los puntos obtenidos en la primera.

Lo positivo para el entrenador es que tiene a disposición a todos los jugadores. Sobresalen los regresos de Nicolás Laprovíttola y Leandro Bolmaro, ausentes en los anteriores encuentros. Además, se destacan las presencias de Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Juan Fernández. La nómina la completan Francisco Cáffaro, Juan Ignacio Marcos, Nicolás Brussino, Gonzalo Corbalán, José Vildoza, Gonzalo Bressán y Juan Pablo Vaulet.

Dylan Bordón y Leonardo Lema viajaron con el plantel, pero no fueron citados para el encuentro frente al elenco charrúa, que tiene en su equipo a varios basquetbolistas reconocidos por su paso por la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) como Emiliano Serres, Nicolas Pómoli y Joaquín Rodríguez.

🇦🇷 ¡Los 1️⃣2️⃣ para enfrentar a Uruguay! 📝 Pablo Prigioni definió, junto al staff técnico, los jugadores que estarán disponibles para el primer partido de la Ventana 3 rumbo a Qatar 2027. 📺 Desde las 22.10 en vivo por TyC Sports 2, DSports y Courtside 1891. pic.twitter.com/MGQ52kFl2e

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Tal está preestablecido en el formato de juego del certamen, los tres primeros del Grupo D, el que integra la Argentina, conformarán una zona con los equipos la B (Canadá ya está clasificada y restan dos boletos para Jamaica, Puerto Rico y Bahamas). Por la mayor dificultad que tendrán los rivales en la siguiente instancia, es importante para los herederos de la Generación Dorada cerrar la primera fase con triunfos ante Uruguay y, el próximo domingo, Panamá, también de visitante.

En la segunda solo enfrentará a los que no jugó en la primera fase. Las tres ventanas se jugarán en agosto, noviembre y febrero-marzo de 2027 con tandas de dos partidos para cada seleccionado. En total, hay siete cupos a la cita ecuménica para 12 equipos y los obtendrán los tres líderes de cada zona de la segunda etapa más el mejor cuarto entre los dos grupos.

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Fuente: La Nación