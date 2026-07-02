Los interminables nexos con los casinos que aparecen detrás de la oficina donde descubrieron a Martín Insaurralde

El exjefe de Gabinete bonaerense , Martín Insaurralde , apalancó buena parte de su crecimiento político en la estructura del juego provincial , en la que se insertó antes de llegar a intendente de Lomas de Zamora, que luego controló con funcionarios de su confianza y en la que mantiene influencia más allá de la investigación abierta por enriquecimiento ilícito.

Sus vinculaciones con el sector del juego brotaron a la superficie nuevamente el miércoles, cuando fue filmado al retirarse de una oficina donde funciona el estudio de abogados de Mauricio D’Alessandro , que desde hace 30 años es defensor del sindicato que nuclea a los trabajadores de los bingos.

Insaurralde estuvo, el miércoles, en el décimo piso del edificio ubicado en la calle Libertad al 567 , según informó el diario Clarín . Al retirarse fue filmado por el canal TN a bordo de un automóvil. Se tapó el rostro.

El dueño de la oficina a la que concurrió el exintendente de Lomas de Zamora es Mauricio D’Alessandro , abogado del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, conocido por las siglas Aleara (“Alea”, por “azaroso, aleatorio”, en latín, y “RA” por República Argentina, según se explica en el sitio oficial del gremio). Tiene unos diez mil afiliados.

D’Alessandro dijo a LA NACION que la oficina es su “estudio” y añadió: “Yo tengo otros pisos en el edificio desde hace 37 años; soy abogado, entre otros, del sindicato, desde su creación en el año 1994″. Pero el denso entramado entre el abogado, el juego e Insaurralde es mucho más amplio.

Insaurralde lleva unos cuatro meses de actividades en la oficina de la calle Libertad, a metros de los tribunales porteños, donde funciona la Corte Suprema de Justicia.

“Me vino a consultar por temas personales. Lo atendí y me pidió si podía atender a sus abogados y peritos en mi oficina. Le dije que sí, obviamente”, señaló D’Alessandro, quien puntualizó que el exjefe de Gabinete provincial se reúne en ese lugar desde “marzo de este año, aproximadamente”.

La Legislatura bonaerense, otro reducto del poder de Insaurralde, lo acercó a D’Alessandro . “Lo conocí en el año 2011, cuando fui diputado provincial”, afirmó el abogado a LA NACION .

D’Alessandro ganó esa banca bonaerense por la cuarta sección electoral, desde la boleta de Unión para el Desarrollo Social (Udeso), una alianza entre el radicalismo y el espacio político del empresario Francisco De Narváez .

En 2015, D’Alessandro se pasó a las filas del Frente Renovador de Sergio Massa.

Entre otras candidaturas, el abogado se postuló a intendente de San Martín (en 2023, desde Juntos por el Cambio, alineado con Horacio Rodríguez Larreta , cayó ante el intendente peronista Fernando Moreira ).

En 2025 compitió para diputado provincial por la tercera sección electoral, pero no consiguió una banca. Se había candidateadon desde la boleta de Nuevos Aires, un espacio de dirigentes que, en 2023, acompañaron a Javier Milei y se apartaron de la estructura libertaria.

Insaurralde tiene una relación histórica con el juego bonaerense. Trabajó con Jorge Rossi en el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, como secretario.

Rossi fue intendente de Lomas de Zamora y renunció en octubre de 2009; lo reemplazó Insaurralde, que era su secretario de Gobierno (luego, fue reelecto como intendente en 2011, 2015 y 2019).

El instituto provincial que controla el juego bonaerense tuvo durante años al frente a Omar Galdurralde , hombre del exintendente Insaurralde. En la actualidad, aunque no controla la jefatura de la estructura (su titular es Gonzalo Atanasof , vinculado al intendente de La Plata, Julio Alak ).

A pesar de las denuncias que enfrenta, Insaurralde mantiene presencia en ese organismo, con dirigentes como Sebastián Silvestre (director jurídico y legal), Diego Etcheverry (director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales) y María Laura Spinelli (directora de Sistemas). El gobernador Axel Kicillof no ordenó sacarlos.

Dentro de la estructura sindical de la industria del juego bonaerense, Aleara (su secretario general es Mariano Zeiss Prieto y el exlegislador porteño Daniel Amoroso es uno de sus referentes) nuclea a los trabajadores de bingos.

A su vez, la Asociación Gremial Empleados de Administración, Maestranza y Servicios de los Casinos Provinciales (que conduce Roberto “Chucho” Páez ) y la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (cuyo secretario general es Marcos Labrador ) representan a los empleados de los casinos.

D’Alessandro fue uno de los testigos del casamiento entre Insaurralde y Cirio, en 2014. Pero al abogado y al exintendente los une, al menos un nexo más. Cuando Margarita Stolbizer denunció a Juan Pablo Peredo (hombre cercano a Insaurralde, exdirectivo de la firma de bingos Codere y actual titular de la Vocalía de Reparticiones Autárquicas y Entes Especiales en el Tribunal de Cuentas bonaerense) por los negocios de una consultora con el Estado, el abogado que defendió a Peredo fue D’Alessandro.

El escándalo de Insaurralde por sus fotos en el yate “Bandido”, en plena navegación por el mar Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici , estalló en septiembre de 2023.

Hace poco más de una semana, el caso se revolucionó tras la difusión de videos en los que la exesposa de Insaurralde, Jesica Cirio , mostraba dólares acumulados en un vestidor de la casa que compartieron en el country Fincas de San Vicente.

Fuente: La Nación