Una fuga de gas en un caño de alta presión provocó caos de tránsito en la Autopista Dellepiane

Una fuga de gas se desató este jueves por la tarde tras la rotura de un caño de gas de alta presión durante una obra vial en la colectora de la Autopista Dellepiane. El incidente generó un operativo de emergencia y caos de tránsito en el sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Alrededor de las 18 desde Metrogas precisaron a este diario que el escape ya estaba “controlado” y que restaba ultimar las tareas de “prensado” .

El incidente ocurrió cerca de las 15 a la altura del 6500, en la zona del Bajo Flores porteño, cuando operarios rompieron accidentalmente un caño de alta presión mientras realizaban tareas de excavación.

Varias dotaciones de los Bomberos de la Ciudad y especialistas de Metrogas desplegaron un perímetro de seguridad para controlar el escape y contener la situación.

De forma preventiva, una dotación de la Estación Lugano colaboró con una cisterna y el tendido de una línea de 38mm.

La empresa detalló que un equipo de una empresa contratista que trabajaba para la realización de una obra de desagüe “rompió con una retroexcavadora el caño de alta presión de 4 pulgadas que pertenece a la red de distribución de gas de Metrogas.

Ante esta situación, personal técnico acudió al lugar con tres equipos de trabajo para realizar los pozos para comenzar a prensar el caño afectado y bomberos arrojaron agua sobre el escape.

“Dos prensas se encuentran en el lugar del incidente para avanzar con las obras de prensado, mientras se registra el venteo controlado del fluido”, indicaron desde MetroGAS a este diario.

Para realizar el prensado, los técnicos tienen que realizar dos pozos a ambos lados del caño dañado para aislarlo y, luego, poder repararlo.

Ante el incidente, personal policial realizó el corte preventivo de la Autopista Dellepiane, mano a Capital, para facilitar los trabajos.

Fuente: La Nación