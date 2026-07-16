Santilli y siete gobernadores, reunidos por La Rural: “La Argentina se ha puesto en marcha”

CÓRDOBA.- La Exposición Rural de Palermo es, tradicionalmente, un escenario donde se reúnen dirigentes políticos y funcionarios. Este jueves en el acto de apertura estuvo el jefe de Gabinete, Diego Santilli y, más tarde, compartieron un cocktail siete gobernadores .

“La Argentina se ha puesto en marcha” , dijo Santilli al cortar la cinta de la 138° exposición que organiza la Sociedad Rural Argentina . En esa ceremonia también estuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Para mostrar que la gestión libertaria apoya al campo, el jefe de Gabinete habló de “sacarle la pata de arriba” al campo , una frase que suelen utilizar también los gobernadores.

Convertido en una de las principales figuras del Gobierno y en el portador de la relación estratégica con las provincias , Santilli llevó a la Rural el mensaje de Javier Milei . “Desde el día uno, el Presidente viene sacándole la pata de arriba a la cabeza a aquel que produce y trabaja todos los días”, aseguró.

El ministro coordinador recordó que en lo que resta del año la Nación terminará “bajando dos puntos de derechos al trigo y la cebada” y dijo que 2026 cerrará con “una presión fiscal sobre el PBI de 26,7%” , después de que “alcanzó un techo del 32,6%”. El discurso de Santilli se dirigió al sector privado.

Hace un año, en un clima de mucha tensión -que contrasta con el actual de diálogo-, ocho gobernadores saludaron “cordialmente” al entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos , y a Lisandro Catalán , el vicejefe de Interior. Ninguno de los dos se encuentra actualmente en la gestión nacional.

El problema no era con los funcionarios, sino con las formas de la Casa Rosada, donde no había voluntad de acuerdo. En ese momento, los gobernadores habían impulsado dos proyectos para recuperar recursos del Fondo Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y cambiar la distribución del impuesto a los combustibles .

Según deslizan los gobernadores, ese panorama cambió y hoy la mesa política libertaria tiene más voluntad de consenso . Incluso, el ministro de Economía, Luis Caputo , se muestra permeable a otorgar algunos fondos a las provincias. Y la secretaria Karina Milei frenó el armado propio de LLA contra los gobernadores.

El encuentro en la Rural es puramente protocolar, no hay espacio para diálogo sobre temas de agenda, pero a la Rosada le sirve para seguir mostrando que viene “consolidando” -según entienden en la Jefatura de Gabinete- la relación con los gobernadores de cara a los apoyos que el oficialismo necesita en el Congreso para sacar proyectos que le interesan.

En esa tarea está concentrado Santilli, quien se muestra como el interlocutor designado para negociar con los mandatarios provinciales.

En ese marco participaron del brindis los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Poggi (San Luis) y Elías Suárez (Santiago del Estero).

Además fue de la partida Clara Muzzio (Ciudad de Buenos Aires). La Sociedad Rural invita a los 24 mandatarios, pero la aceptación depende de las agendas de cada uno. En esta oportunidad no estuvieron los de dos provincias claves para el campo : Buenos Aires (Axel Kicillof) y Córdoba (Martín Llaryora).

En la apertura, Santilli elogió a los empresarios del agro . “Sé del esfuerzo que hace nuestro campo y agroindustria. Son los que saben qué es competir, lo que es la productividad. Estamos en el camino correcto y estamos convencidos de que, como dijo Nicolás Pino, la Argentina se ha puesto en marcha”, afirmó.

Fuente: La Nación