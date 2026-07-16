La Libertad Avanza propone eliminar una ley que propicia una oficina en Miami para promover inversiones en la provincia de Buenos Aires

En línea con la idea del Gobierno nacional de eliminar organismos y oficinas estatales que considera faltos de sentido, los senadores bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) presentaron un proyecto para ponerle fin a la denominada Oficina de Promoción de Negocios e Inversiones de la provincia de Buenos Aires en Miami, Estados Unidos.

La entidad fue creada por ley hace 28 años cuando se impulsó un comisión para su implementación y el bloque opositor considera que ahora la permanencia de la norma puede constituirse en "una oficina para el turismo de la política". Si bien la ley fue promulgada por la Gobernación de Eduardo Duhalde , nunca se llegó a montar física ni institucionalmente la representación en la ciudad estadounidense dijeron fuentes provinciales consultadas al respecto.

La propuesta, impulsada por el senador Matías De Urraza , apunta a derogar las leyes locales 12.221 y 12.222 , ambas sancionadas en 1998. La primera norma es la que declaró de interés provincial a la dependencia en cuestión y la segunda, la que creó una comisión para llevar a la práctica el organismo. Sin embargo, la idea quedó trunca.

El proyecto presentado en la Cámara Alta bonaerense plantea la derogación de la normativa porque "no responde a las necesidades actuales de la provincia" . Además, argumenta que su continuidad "es incompatible con el contexto económico y fiscal" de la administración de Axel Kicillof.

Consultado por Clarín , Urraza admitió que desde el espacio que integra no tienen certezas del funcionamiento de la dependencia y tampoco cuentan con registros de que en algún momento haya funcionado . "Es la gran pregunta que nos hacemos todos", sostuvo respecto de si la oficina está activa o no.

El legislador atribuyó la falta de información a que el gobierno de Kicillof "tiene problemas de rendición de cuentas y no habla de ejercicios presupuestarios" . "Por eso pedimos que se deroguen las leyes, no es que llueven inversiones desde Miami", ironizó.

Ante la incertidumbre sobre la actividad del organismo, remarcó que "lo peligroso es que no exista y le asignen un presupuesto". Y, en ese sentido, advirtió que "si no existe, sería lógico que se derogue".

"Desde el sentido común, si nunca funcionó y nunca tuvo nadie a cargo, esperamos que la ley pueda ser derogada para tranquilidad de todos. Si está funcionando y el Estado provincial logra demostrar que trajo beneficios, saldré a decir que soy el equivocado" , siguió.

El senador bonaernese enfatizó en que la apuesta es lograr que el Ejecutivo "transparente la ejecución presupuestaria" .

En defensa de la iniciativa, desde el bloque libertario sostienen que el proyecto no cuestiona la necesidad de promover inversiones, sino la permanencia de normas y estructuras estatales que deberían ser revisadas . En particular, remarcan, que "la Provincia enfrenta severas restricciones presupuestarias y dificultades para garantizar servicios esenciales".

En este sentido, quienes impulsan la disolución del proyecto Oficina en Miami acusan al gobernador Kicillof de “sostener privilegios que no le trajeron ni un dólar de inversión a los bonaerenses" .

"Ordenar, achicar y hacer más eficiente el Estado provincial es una condición necesaria para aliviar la carga impositiva sobre los bonaerenses y mejorar la asignación de los recursos públicos", afirma el autor del texto en su iniciativa, que fue acompañada por sus seis compañeros de bancada.

La ley 12.222, que creó una Comisión para la implementación de una Oficina de Promoción de Negocios e Inversiones para la provincia de Buenos Aires en Miami, Estados Unidos, fue promulgada el 17 de noviembre de 1998 por el entonces gobernador Eduardo Duhalde.

La propuesta había sido presentada exactamente ocho meses antes por los diputados del Frepaso, Hugo Daniel Guerrieri, y del Partido Justicialista, Pablo Vacante . En ese momento, según el sitio Diputados Bonaerenses , la oposición y el oficialismo de turno se unieron en un proyecto en común .

La elección del lugar, Miami, se debió a que por entonces esperaban captar inversiones en la que se consideraba una "tierra de oportunidades".

De acuerdo al artículo 2° de la norma, el órgano establecía que debía estar integrado por un representante del Ministerio de la Producción, del Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense (IDEB), del Fondo de Garantías de la Provincia de Buenos Aires (FOGABA), del Banco Provincia y de los tres bloques con más miembros de ambas Cámaras de la Legislatura.

Pese al acuerdo entre los sectores y la promulgación por parte del Ejecutivo, destaca el mismo sitio web, en ningún momento "se consolidó alguna base permanente del gobierno bonaerense en Miami que tenga presupuesto, estructura administrativa propia o personal permanente".

Redactora de la sección Último Momento.

Fuente: Clarín