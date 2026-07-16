La FIFA confirmó a los árbitros para la final del Mundial entre Argentina y España

La FIFA confirmó a la terna arbitral que dirigirá este domingo a las 16 la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España en el Met Life Stadium de la ciudad de Nueva York , Estados Unidos. A través de una publicación en sus redes sociales, el organismo informó que Slavko Vinčić fue designado como el juez para el último partido de la Copa del Mundo.

Junto a Vinčić estarán los asistentes Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič , también de Eslovenia. El cuarto árbitro será el jordano Adham Makhadmeh , mientras que el asistente de reserva será su compatriota Mohammad Alkalaf .

Vinčić tiene un antecedente relativamente cercano en el que dirigió a la selección argentina: fue en la histórica derrota albiceleste ante Arabia Saudita (1-2) en el Mundial de Qatar 2022, un cotejo en el que, a instancias del VAR, se anularon tres goles al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La final del Mundial será el cuarto cotejo que conducirá el esloveno en lo que va del Mundial 2026. Por la fase de grupos, dirigió el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, y la victoria de Argelia sobre Jordania (2-1), por el grupo en el que estaba la Argentina; ya en los 16avos de final, estuvo a cargo del triunfo de México sobre Ecuador por 2-0. ; en este último partido, expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca en un entredicho con Santiago Giménez.

Vinčić, de 46 años, es considerado el mejor árbitro de su país, es internacional desde la temporada 2010 y cuenta con una amplia experiencia en partidos de alta trascendencia, como las semifinales de la Nations League 2023 entre España e Italia, y la final de la Champions League 2024 que protagonizaron Real Madrid y Borussia Dortmund. Los hinchas de River quizá lo recuerden porque condujo el partido entre el Millonario y Monterrey de México (0-0) por el Mundial de Clubes 2025, en el que le sacó la tarjeta roja al colombiano Kevin Castaño sobre el final del encuentro.

Su carrera, sin embargo, estuvo salpicada por un episodio extrafutbolístico que causó una fuerte conmoción. En 2020, durante la pandemia, fue detenido durante un operativo policial en Bosnia y Herzegovina, en medio de una redada contra una red de prostitución, tráfico de drogas y venta de armas ilegales, aunque fue liberado horas después sin que se le levantaran cargos y tras ser interrogado como testigo.

Vincic fue encontrado en una cabaña en la ciudad de Bijeljina, en una reunión que se había realizado en medio de las fuertes restricciones sanitarias, pero en ese mismo espacio se secuestró una fuerte suma de dinero, armas y una gran cantidad de cocaína. “Acepté una invitación a comer, y eso resultó ser mi mayor error. Todavía lo lamento. Estaba sentado en una mesa. De repente vino la Policía y pasó lo que pasó. No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado y detenido. Nos llevó la Policía, declaramos como testigos y, cuando se dieron cuenta de que ni siquiera los conocíamos, nos dejaron ir. Fue el error más grande de mi vida”, comentó tiempo después.

Tras ser liberado sin cargos, el esloveno recibió el apoyo total de la Federación de fútbol de su país y continuó su carrera sin sanciones, hasta convertirse en uno de los árbitros mejor considerados por la UEFA y la FIFA.

Vinčić, nacido el 25 de noviembre de 1979 en Maribor, acumula un total de 512 partidos dirigidos, en los que mostró 2130 tarjetas amarillas y 116 rojas, además de sancionar 120 penales.

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Fuente: La Nación