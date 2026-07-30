Salud, nutrición y aprendizaje para más de 4.000 niñas y niños de comunidades rurales aisladas

Todos los especialistas coinciden: los primeros años de vida representan una oportunidad única para una niña o niño. Una buena nutrición, condiciones de salud apropiadas y entornos que promuevan su desarrollo cognitivo y emocional son esenciales no solo para el presente sino también para el crecimiento y las posibilidades a futuro. Se trata del momento clave para actuar.

Sin embargo, en la Argentina, no todas las chicas y chicos tienen esa oportunidad. Por caso, en algunas comunidades del norte del país, las familias encuentran grandes dificultades para acceder a algo tan básico como agua segura para beber o alimentos nutritivos para sus chicos. Muchas tampoco cuentan con los recursos para reconocer y fomentar el juego, el lenguaje y el aprendizaje. Según datos de UNICEF, un 13,8% de las niñas y niños de tres a cuatro años no alcanzaron un desarrollo adecuado .

Es un desafío que necesita respuestas integrales. En Salta, UNICEF Argentina trabaja junto con las autoridades de la provincia en una estrategia que combina diversas soluciones: provisión de insumos para que el agua sea segura, prevención y tratamiento de la desnutrición, capacitación de agentes sanitarios y provisión de elementos de juego y aprendizaje para que las familias puedan acompañar el desarrollo infantil temprano de sus hijas e hijos. Estas acciones estarán presentes en la próxima emisión del programa Un Sol para los Chicos , el sábado 8 de agosto a las 17 horas por eltrece.

“Mi hijo se enfermaba seguido, tenía diarrea por el agua sucia bajaba mucho de peso. Con el suplemento nutricional que empezamos a darle comenzó a mejorar”, cuenta una madre de la comunidad ava guaraní de la localidad de Pichanal, al norte de la provincia. A su lado, Julián Weich, Embajador de UNICEF en Argentina, la escucha con atención. Como tantas otras veces, está de visita en las comunidades para conocer cómo la intervención a tiempo salva vidas y transforma realidades .

La provisión de suplemento nutricional es uno de los aspectos del proyecto de detección, prevención y tratamiento de la desnutrición infantil que realiza UNICEF. Se combina con la entrega de dispensers y pastillas purificadoras que permiten que las familias puedan generar agua segura para beber y evitan así las enfermedades que afectan a las niñas y niños más pequeños. UNICEF trabaja para que más de 4.000 chicas y chicos sean alcanzados por esta iniciativa.

Silvia es una de las agentes que visitan diariamente a las familias. Ella se ocupa de hacer el seguimiento con los suplementos nutricionales y lleva en su mochila los elementos de trabajo del Desarrollo Infantil Temprano provistos por UNICEF . “Cuando llego a las casas veo a los chicos, si están bien o si están caídos, hablo con los papás", comenta. “También compruebo cómo vienen con su desarrollo, me siento con ellos, les alcanzo un juguete. Veo si responden a los estímulos de acuerdo con su edad. Si noto que hay un problema grande lo derivo con el médico”.

A través de las capacitaciones promovidas por UNICEF , Silvia puede reconocer los avances y ayudar a las mamás y los papás para que se involucren en las actividades con sus hijas e hijos. De la mochila sale una alfombra para crear un espacio de juego del que participan los nenes, sus hermanitos y sus papás. También hay sonajeros, juguetes de arrastre, pelotas de colores, rompecabezas y libros de cuentos. Silvia ayuda a que las madres y padres participen a través del contacto y la interacción: “Este juguete hace ruido y tiene muchos colores, que llaman la atención. También vas a notar que tiene distintas texturas, para trabajar con el tacto”, le explica a una joven pareja. A su lado, en la alfombra, una beba de seis meses comienza a jugar con un sonajero.

“Queremos garantizar que las chicas y los chicos tengan un desarrollo pleno y mejores comienzos para el resto de su vida", resume Javier Quesada, especialista en Desarrollo Infantil Temprano y Salud de UNICEF Argentina.

Para poder continuar apoyando estos proyectos, el compromiso solidario es clave. Todas las personas que quieran ayudar pueden sumarse a la campaña, llamando al 0810-333-4455 o ingresando en unicef.org.ar/unsol . Quienes comiencen a donar o refuercen su donación mensual, participarán por el sorteo: Renová tu casa con Naldo. Ver bases y condiciones en unsolparaloschicos.com.ar .

Fuente: Clarín