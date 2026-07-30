Impresionante choque en la autopista Rosario-Córdoba: una Toyota Hilux partida el medio y tres muertos

Otra vez la imprudencia de los conductores en las rutas termina en una tragedia: una camioneta Toyota Hilux se partió al medio al chocar contra la columna de un cartel en la autopista Rosario-Córdoba y murieron tres de sus ocupantes, mientras que el restante fue internado en grave estado.

Todo sucedió a las 9 de la mañana de este jueves a la altura de la localidad de Morrison, en el kilómetro 515 de la mano que va hacia Rosario.

Según informaron fuentes policiales, la Hilux primero impactó contra el guardarrail y luego contra la columna del cartel que indica la salida, mil metros más adelante, hacia Morrison y Alto Alegre, a casi 200 kilómetros de la capital cordobesa, en el departamento Unión, al sudeste provincial.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Maximiliano Schaerer (29), Bárbara Kan (51) y Fabiana Delgado (61).

Además, un hombre de 47 años fue trasladado en grave estado al hospital de Bell Ville.

En principio, no hubo otros vehículos involucrados en la tragedia.

La zona del choque estuvo cortada durante algunas horas por la Policía de Córdoba mientras se realizaron las pericias.

La autopista Rosario-Córdoba quedó inaugurada en su totalidad el 22 de diciembre de 2010.

Se extiende a lo largo de 410 kilómetros, con dos carriles por sentido de circulación (de 7,30 metros de ancho) que están separados por un cantero central (de 16 metros).

Constituye una vía clave para el desarrollo porque conecta el corazón productivo de la Argentina.

La velocidad máxima es de 130 kilómetros por hora y se puede unir las ciudades de Rosario y Córdoba en cuatro horas.

Cuando se inauguró la autopista, en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se resaltó que "conecta a través de una vía rápida, cómoda y segura a la región que concentra el 70% del PBI nacional".

"Y colabora con la optimización del sistema de transporte del Mercosur, siendo un aporte fundamental para el agro y la industria, así como una herramienta básica del desarrollo regional", indicaron.

Fuente: Clarín