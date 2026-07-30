“El peor susto de nuestras vidas”: su bebé se estaba ahogando y un policía le practicó una maniobra salvadora

Una escena de desesperación y dramatismo terminó con un final emocionante para la familia de un bebé que se estaba ahogando y fue salvado por un agente de la Patrulla Municipal de San Isidro.

La secuencia comenzó cuando el bebé de un año dormía en la casa de su abuela junto a sus tías y notaron que tenía una grave dificultad para respirar . La familia salió a la calle para llevarlo al hospital y justo en ese momento pasó un patrullero del municipio por la cuadra de El Indio al 2400 de Villa Adelina. Fue el 18 de julio pasado a la madrugada.

Al ver la situación, los agentes frenaron y uno de ellos agarró al bebé y le practicó la maniobra de Heimlich , una práctica de primeros auxilios indicada para cuando una persona está ahogada por algo que le obstruye la respiración.

“Se escuchaba un hilito de respiración. Cuando fuimos a verlo estaba bordó. Empezamos a hacer maniobras, pero no reaccionaba. Salimos a la vereda para llamar a sus padres y tratar de darle aire , pero seguía sin responder", recordó una prima que estaba con él.

Según se ve en las imágenes del video de la cámara de seguridad municipal de la cuadra, después de un par de movimientos, el chiquito reaccionó y junto a una de sus tías lo revisaron para confirmar que estuviera bien.

Su tía lo alzó, lo abrazó y después fue y le dio un sentido abrazo al agente que le practicó la maniobra.

Mientras tanto, el resto del equipo dio aviso al Hospital Municipal Ciudad de Boulogne para que los médicos estuvieran preparados para recibirlo. Luego, la familia lo llevó a la guardia escoltado por la Patrulla Municipal. Allí confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

"Fue un momento muy desesperante. Por suerte llegaron ellos, que fueron unos ángeles ", expresó la prima.

Para el oficial que realizó la maniobra fue la tercera oportunidad en la que aplicó con éxito las técnicas de primeros auxilios durante un servicio. Los agentes sanisidrenses son capacitados y entrenados en maniobras de RCP y atención de emergencias.

Al día siguiente, la mamá de Milo quiso agradecer públicamente el accionar de los oficiales a través de una emotiva publicación en sus redes sociales. Allí recordó que, en medio de "el peor susto de nuestras vidas", el patrullero apareció justo cuando salían desesperados rumbo al hospital. También destacó que los oficiales no solo lograron que su hijo reaccionara, sino que los escoltaron hasta la guardia, avisaron a los médicos para que los estuvieran esperando y permanecieron junto a la familia hasta asegurarse de que el bebé estuviera fuera de peligro.

"Gracias por actuar tan rápido, por la tranquilidad que nos dieron y, sobre todo, por ayudar a Milo cuando más lo necesitaba", escribió. Y cerró el mensaje con una frase que resume lo que significó aquella madrugada para toda la familia: "Cristian, fuiste nuestro ángel."

Fuente: Clarín