Se incendió una fábrica de colchones en Tigre y los bomberos desplegaron un fuerte operativo para contener el fuego

Un voraz incendio afectó a una fábrica de colchones en El Talar de Pacheco , partido de Tigre, sobre las calles Las Heras y México.

El fuego generó una intensa columna de humo negro y obligó al despliegue de un importante operativo de emergencia.

El incendio fue controlado, pero aún están trabajando en el lugar 40 dotaciones de Bomberos de Pacheco . El tránsito en la zona se encuentra totalmente cortado.

El fuego alcanzó a un supermercado y vecinos de las viviendas linderas tuvieron que evacuar preventivamente sus hogares ante el avance de las llamas .

El operativo se está llevando a cabo cerca de la estación de tren El Talar , perteneciente a la línea Mitre ramal Victoria - Capilla del Señor.

De forma preventiva, el servicio médico de emergencias recurrió a la zona en caso de tener que atender heridos afectados por el fuego.

Es el segundo incendio de una colchonería en el día. Durante la madrugada, se reportó otro caso similar en la Ciudad de Buenos Aires, donde se inició un fuego en una fábrica de colchones y tuvo que recurrir dotaciones de bomberos a controlar la situación.

Fuente: TN