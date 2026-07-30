Tragedia en Camino Centenario: murió un rugbier de 18 años en un choque brutal

El mundo del rugby está de luto en La Plata por la trágica muerte de un jugador de 18 años, del club San Luis , en un choque brutal en Camino Centenario, en Villa Elisa .

La víctima fue Juan Cruz Saroglia , hijo de un médico cirujano y una psicopedagoga. Eran pasadas las 5 de la madrugada del miércoles cuando conducía un Fiat Bravo y perdió el control a la altura de la calle 419. Minutos antes había dejado a un amigo en su casa.

El auto derribó el lateral de una parada de colectivos de hormigón y se incrustó contra una columna de alumbrado público. El impacto fue tremendo y la víctima perdió la vida en el lugar.

De acuerdo a lo que pudieron reconstruir las fuentes consultadas por Clarín , el adolescente estaba regresando a su domicilio, en el barrio privado El Quimilar, de City Bell , ubicado a casi cinco kilómetros de distancia, cuando se produjo la tragedia.

El caso está a cargo de la UFI N° 14 de Delitos Culposos, que conduce la fiscal María Scarpino .

"Juancho" jugaba en la categoría M19 del club San Luis, uno de los más tradicionales de La Plata, que en una historia de Instagram acompañó " a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor" .

Además, la institución azulgrana -fundada el 15 de diciembre de 1961 por Los Hermanos Maristas platenses- canceló sus actividades durante esta jornada en señal de duelo.

El Fiat blanco -modelo 2013- quedó destruido por el impacto, por lo que se cree que circulaba a alta velocidad en la mano que va hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En julio de 2023, cuando jugaba en la categoría M15, había participado de una cena con todos los capitanes del club junto a Agustín Creevy , histórico capitán de Los Pumas y surgido de las divisiones inferiores de San Luis.

Juan Cruz era hijo de Gonzalo Saroglia , un reconocido médico cirujano que se ha desempeñado en distintos establecimientos de La Plata y como jefe de guardia del Hospital Gutiérrez.

Había terminado el colegio secundario el año pasado. Tenía tres hermanas (dos del primer matrimonio de su padre y otra del segundo).

Su mamá, Julia Laplace , es psicopedagoga y vicedirectora del nivel inicial en el Instituto José Manuel Estrada (IJME) de City Bell.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín