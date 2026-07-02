Rusia atacó Ucrania con drones y misiles: al menos 17 personas murieron y hay 90 heridos

KIEV.- La capital de Ucrania, Kiev, fue blanco de una serie de ataques nocturnos con misiles y drones rusos que provocaron la muerte de al menos 17 personas y otros 90 heridos , según informaron las autoridades ucranianas. El presidente Volodimir Zelensky había anunciado este miércoles, desde Irlanda, que regresaría de inmediato a su país tras recibir información sobre un incipiente ataque “a gran escala” que planeaba Rusia.

El ataque mató a 17 personas en Kiev, dijo el Servicio de Emergencias del país. Al menos otras 90 resultaron heridas, según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Además, se registraron daños en 30 lugares de la ciudad , principalmente viviendas e infraestructura civil. El Servicio de Emergencias dijo que desplegó a casi 500 efectivos y 100 unidades de vehículos especializados, incluido un helicóptero, para hacer frente a las consecuencias del ataque.

El ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, pidió a los aliados de Ucrania que refuercen las defensas antiaéreas del país tras lo que describió como una “noche de horror” en Kiev, instando a los socios a no retrasar las decisiones sobre el suministro de sistemas de defensa antiaérea y misiles. También sostuvo que el número de muertos podría aumentar mientras los equipos de rescate continuaban su trabajo.

Durante la noche del miércoles, la Fuerza Aérea de Ucrania emitió una alerta por misiles balísticos y de crucero, y el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko , notificó sobre un ataques con drones. El funcionario indicó que los lanzamientos habían dañado un edificio en el centro de la capital que albergaba una estación de ambulancias.

“Cinco profesionales de la salud resultaron heridos. Uno de ellos, un paramédico, se encuentra en estado crítico”, detalló en la plataforma de mensajería Telegram y agregó: “El techo de un edificio residencial de gran altura está en llamas en otro distrito, mientras que hay personas atrapadas en una infraestructura dañada de nueve pisos”.

Según consignó una

En Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, siete bombas impactaron en tres distritos. Según marcó el alcalde, Ígor Terejov, un joven de 15 años murió y 32 personas resultaron heridas.

El residente de Kiev Serhii Budko dijo que tres o cuatro misiles balísticos impactaron su distrito de la ciudad. En el distrito de Desnianskyi, los rescatistas trabajaban para sacar apersonas atrapadas dentro de un edificio residencial de nueve pisos, dijo Klitschko. En el distrito de Darnytskyi, seis plantas de un edificio de nueve pisos se desplomaron.

Por otra parte, en la región de Odesa , en el sur, dos personas murieron y 15 resultaron heridas en un ataque con misiles balísticos que provocó un incendio, según el gobernador regional, Oleh Kiper, mientras que en Jersón una mujer de 18 años y otra persona fallecieron en un ataque a un micro con un dron. En otro ataque con dron en el mismo lugar, esta vez contra un edificio administrativo, una persona murió y otras dos resultaron heridas, según el gobernador, Oleksandr Prokudin.

En junio, el número de drones de largo alcance y misiles rusos lanzados contra Ucrania disminuyó drásticamente en comparación con mayo, según un análisis de la AFP de datos de la fuerza aérea ucraniana.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, la capital, al igual que otras zonas, es blanco habitual de ataques aéreos mortíferos y, en ocasiones, masivos. Por su parte, Kiev ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú, mientras que las negociaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra se encuentran estancadas.

Fuente: La Nación