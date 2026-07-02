Se conocieron en un boliche y llevan 20 años juntos: la historia de amor del Conejito Saviola y Romanela Amato

La llegada de un nuevo Mundial es una buena oportunidad para recordar a los jugadores argentinos que marcaron una época. En 2006, en la primera Copa del Mundo que jugó Messi, quien brillaba como delantero de la selección nacional era Javier “El Conejito” Saviola . El exdelantero de River, además de haber sido un excelso futbolista, guarda una tierna historia de amor con la que es hoy su esposa, Romanela Amato.

La pareja, que comenzó su romance en 2006 y que con el tiempo formó una familia con sus hijos Julieta y Fabricio, celebró en 2024 un casamiento muy especial. Sin embargo, vale la pena recordar cómo se conocieron, ya que su trayectoria amorosa habla de la voluntad de construir un vínculo a pesar de todo.

La historia entre Javier y Romanela comenzó a mediados de 2006, cuando coincidieron por primera vez en un boliche ubicado en Puerto Madero . En ese momento, el delantero atravesaba un gran presente deportivo: jugaba en el Real Madrid y poco después disputaría la Copa del Mundo 2006 con Argentina en Alemania.

A pesar de que ese primer encuentro fue breve, ambos continuaron en contacto. Según contaron tiempo después, fue Saviola quien tomó la iniciativa para acercarse, mientras Romanela se mostraba mucho más reservada . La química apareció lentamente, hasta que lograron construir una conexión que terminó transformándose en una relación estable.

La propia Romanela recordó años más tarde que en aquel comienzo se definía como una persona extremadamente tímida, algo que obligó al exfutbolista a insistir bastante para conquistarla . Incluso reveló que todavía él le recuerda lo difícil que fue lograr que ella se abriera en esas primeras conversaciones.

Con el vínculo cada vez más consolidado, durante 2007 comenzó a viajar con frecuencia a España, país donde residía Saviola. Ese mismo año decidieron hacer pública la relación cuando aparecieron juntos en el tradicional torneo de tenis Conde de Godó, mostrando por primera vez su romance ante los medios.

En 2024, después de construir una relación durante casi 20 años, Javier y Romanela decidieron dar un nuevo paso en su historia y sellaron su amor con una boda que reunió a familiares, amigos y varias figuras vinculadas al fútbol argentino.

La ceremonia tuvo lugar en la ciudad de Victoria, en Entre Ríos, donde el exdelantero de River Plate y de la selección argentina contrajo matrimonio junto a la mujer de su vida. A través de sus redes sociales, ambos compartieron imágenes del festejo junto a un mensaje cargado de emoción: “El sello a estos 18 años de amor. Por y para siempre”.

El evento contó con un perfil íntimo, aunque entre los invitados sobresalieron varios nombres ligados al recorrido futbolístico de Saviola. Dijeron presente excompañeros y amigos como Pablo Aimar, Juan Pablo Sorín, Gabriel Heinze, Maxi Rodríguez y Franco Jara , quienes acompañaron al exjugador en uno de los momentos más importantes de su vida personal.

Con el paso del tiempo, la pareja formó una familia y llegaron sus dos hijos, Julieta y Fabricio . Ambos estuvieron presentes en el casamiento de sus padres, siendo testigos del cierre simbólico de una historia que comenzó hace casi 20 años y que terminó sellándose con una celebración rodeada de afecto, recuerdos y fútbol.

Romanela acompañó a Javier en toda su carrera, que lo llevó por varios clubes del mundo. Luego, se instalaron desde hace varios años en Andorra , donde Saviola desarrolló parte de su etapa post-retiro, vinculado al futsal y luego a proyectos de formación de juveniles. Allí crían a sus dos hijos y también Romanela desarrolló su carrera profesional como sommelier vinculada al sector hotelero y bodegas.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación