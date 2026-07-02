Murió Manuel Arjona, fundador de Loco Mía: la historia del grupo musical marcado por los excesos y los escándalos

Este martes 1 de julio se conoció la noticia de la muerte de Manuel Arjona Velasco , conocido popularmente como Manolo Arjona, uno de los fundadores de Loco Mía , el icónico grupo español que revolucionó la escena musical de finales de los años 80 con sus enormes abanicos, vestuarios barrocos y una estética que rompió todos los moldes de la época.

Según informó el diario El Español , el artista falleció de manera repentina en su casa de Viladecans, en Barcelona. Horas antes de su muerte había estado dedicado a una de sus grandes pasiones fuera de los escenarios: la pintura, actividad que practicaba como hobby.

A través de la cuenta oficial de Instagram de Loco Mía, le dedicaron unas sentidas palabras. “Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hasta el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre “, recordaron con cariño.

“Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos . Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia", concluyó el escrito que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Su muerte representa un nuevo golpe para la historia de la banda, que en los últimos años sufrió la pérdida de varios de sus integrantes históricos. En noviembre de 2023 murió Francesc Picas en Barcelona, mientras que en 2018 también lo hicieron con apenas un mes de diferencia Santos Blanco , por causas naturales, y Frank Romero , a raíz de una infección bacteriana.

La historia de Loco Mía comenzó en 1984, cuando Xavier Font decidió mudarse desde Barcelona a Ibiza con la idea de formar una especie de “tribu urbana” que mezclara moda, arte y música. Junto a su hermano Luis , el holandés Gard Passchier y Manuel Arjona comenzaron a diseñar extravagantes prendas que ellos mismos lucían durante las noches en la mítica discoteca KU Club , un famoso boliche.

Su estilo llamó rápidamente la atención y el dueño del lugar les propuso convertirse en parte del espectáculo, bailando y animando las fiestas. Sin haberlo planeado, dieron origen a uno de los fenómenos musicales más famosos de su época.

El nombre del grupo también nació de manera casual. Según cuentan diversas versiones, Gard Passchier intentó pronunciar la expresión “mi locura” , pero su acento transformó las palabras hasta convertirlas en “Locomía” , un nombre que terminaría identificando a la banda en todo el mundo.

Durante aquellos primeros años, Locomía llegó a reunir hasta 16 integrantes entre bailarines y performers. La agrupación se convirtió en un verdadero fenómeno visual gracias a sus enormes abanicos, trajes brillosos y zapatos en punta. La popularidad que alcanzaron en Ibiza despertó tal nivel de interés que incluso se ganaron enemigos de otros centros nocturnos. Uno de los episodios más dramáticos ocurrió cuando el lugar donde vivían fue incendiado de forma intencional.

El salto definitivo llegó en 1989 con el lanzamiento de su primer álbum, Taiyo , cuyo sencillo “Locomía” se convirtió en un éxito internacional. El disco vendió más de 60 mil copias en apenas tres meses . La repercusión fue tan grande que incluso Freddie Mercury manifestó públicamente su admiración por el grupo . El líder de Queen conoció a los integrantes durante la celebración de su cumpleaños en 1987 y recibió como obsequio uno de los característicos zapatos de punta que popularizó la banda. Años después utilizaría un modelo muy similar en el videoclip de “I’m Going Slightly Mad”.

Pero detrás del éxito comenzaron a crecer los conflictos económicos y personales. La relación entre los integrantes, Xavier Font y el poderoso productor José Luis Gil se deterioró rápidamente por diferencias respecto al manejo del grupo. Según reconstruyó el documental estrenado en 2022 sobre la historia de Loco Mía , Font acusó a su representante de quedarse con parte del dinero generado por la banda y aseguró que los artistas prácticamente no podían tomar decisiones sin autorización del mánager.

La situación explotó cuando los integrantes anunciaron públicamente su desvinculación de la compañía. Poco después comenzó una batalla judicial por los derechos de la marca. El conflicto legal impidió que pudieran seguir presentándose bajo el nombre de Loco Mía y provocó la disolución oficial del grupo en 1993 . Años más tarde, Xavier Font recuperó la titularidad de la marca, aunque los derechos sobre gran parte del repertorio permanecieron en manos del productor.

Aunque la formación original desapareció hace décadas, la marca nunca dejó de existir. Quienes vuelven a cantar muchas de sus canciones en la actualidad en distintos eventos son: Harold Cala , Ricky Arenas , Eden Cañadas y Xavier Font . Su próxima presentación se dará el 3 y 4 de julio en el festival Gumma de la ciudad española de Alcañiz, donde se espera que haya un homenaje histórico.

Fuente: La Nación