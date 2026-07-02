Robo en tiempo récord: 22 segundos para romper una puerta, saquear celulares de una casa de artículos electrónicos y escapar

Tiempo récord. 22 segundos les llevó a tres delincuentes violentar una puerta de un local comercial, romperla, entrar, saquear celulares y escapar a pesar de haberse activado la alarma. Ocurrió en la localidad de Bell Ville, en Córdoba , alrededor de las 4 de la madrugada de este martes, y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad con que cuenta la casa de electrodomésticos.

La secuencia fílmica, impacta. Inicialmente se ve a tres individuos en la calle, con capuchas y gorras que les tapan el rostro, lanzando piedras para romper los vidrios de la puerta de entrada del local LionTech Electro hogar , ubicado sobre la calle Pío Angulo 120. A metros del centro comercial.

Cuando una de las piedras logra hacer un agujero en el vidrio, los delincuentes se abalanzaron contra las puertas para romperlas totalmente y así poder ingresar al local .

Corrieron a gran velocidad y manotearon la gran mayoría de celulares que estaban exhibidos en un mostrador. Celulares y cargadores: 12 en total.

Mientras sonaba fuertemente la alarma del local, una vez que se alzaron con lo que fueron a buscar, corren raudamente y escapan. Toda la secuencia, desde la primera piedra hasta el escape dura 22 segundos. Tremendo.

"Lamentablemente el hecho ocurrió durante la madrugada. Alrededor de las 4. Ingresaron tres personas al local por la entrada principal y tras romper el vidrio se llevaron 12 teléfonos celulares. Estamos en proceso para poder dar con estas tres personas" , aseguró el comisario Fernando Martín de la Policía de Córdoba.

En una nota realizada por Somos Bell Ville TV, Martín contó que "esto no es un caso aislado que pasó en Bell Ville. Vienen sucediendo seguido a varios comercios y del mismo modo", lamentó.

"Fue muy duro, desolador. Despertarse entre las 4 y las 5 de la mañana con esta escena. Fue la Policía de patrulla la que nos logró avisar de que en sus rondines, vieron la puerta rota del local ", explicó Matías, uno de los dueños de la casa de electrodomésticos.

En charla con el canal A24 , el dueño contó que se enteraron "una hora después del hecho", y que esta clase de robos "va más allá de la pérdida económica que haya tenido el local. Nos queda una vulnerabilidad muy grande después de lo que pasó. Nos sentimos frágiles".

"Es desolador ver las imágenes. Con la impunidad que actúan. Se llevaron entre 12 y 13 celulares por un valor de casi 10 millones de pesos ", informó Matías. Y agregó: "para nosotros esto es un golpazo tremendo porque somos una micro pyme que la labura todos los días.

Ante la consulta de porqué el local no tenía rejas, el dueño del local comentó que en Bell Ville no se estaba acostumbrado a "estar con rejas". Pero, ante la situación, se lamentó: "Vamos a tener que reforzar la seguridad del local a pesar de que el capital más grande es la vista de todo lo que hay".

Y denunció: "Lamentablemente durante este año varios comercios del mismo rubro venimos soportando acto delictivos similares. Con el mismo modus operandi. Rompen, saquean y escapan".

"Lamentablemente Bell Ville que era tranquilo ya no lo es más. Vienen sucediendo varios hechos delictivos similares y parece que no hay solución.

Fuente: Clarín