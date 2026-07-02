Declaró en el juicio uno de los hermanos de Loan: “Si me hubiera quedado a jugar con él, no hubiera pasado esto”

José Omar Peña fue contundente al declarar este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes . “Para mí, Loan no se perdió en el campo” , afirmó el joven, quien durante días recorrió la zona de El Algarrobal en busca de algún indicio de su hermano menor. También dijo que hasta hoy siente culpa por lo ocurrido: "Si me hubiera quedado a jugar con él, no hubiera pasado esto” .

José contó que se enteró por su tía Laudelina Peña (54) -una de las principales imputadas- de la desaparición de Loan y que se dirigió en moto hacia la casa de su abuela Catalina. “En el camino de acceso me encontré con Carlos Guido Pérez (64) y María Victoria Caillava (54) , que iban en su camioneta!, recordó sobre otros dos de los acusados de la sustracción del niño, a los que en ese momento vio desviarse hacia otro campo de la zona.

El testigo contó que al llegar a lo de su abuela encontró a su papá muy enojado porque lo habían llevado a Loan a buscar naranjas en la tapera donde finalmente se perdió su rastro. Y que esa noche Pérez buscó entablar conversación con él cuando se enteró que era hermano del nene: “Me siguió al patio, pero yo sólo quería encontrarlo”.

“Al otro día le pregunté a Laudelina qué había pasado y sólo me dijo que fueron a buscar naranjas y que Loan volvió solo, pero nunca llegó a la casa ”, relató el joven y agregó que tampoco el imputado Bernardino Antonio Benítez (39) -presente en el lugar- le dio explicaciones sobre lo sucedido.

José sostuvo que vio a Benítez ponerse al frente de algunos de los grupos de búsqueda en la zona de El Algarrobal y que le llamó la atención que los guiaba en diferentes direcciones: “Los llevaba a otro naranjal que está más lejos y no al lugar donde fueron con Loan”.

Sobre la aparición de uno de los botines de fútbol que calzaba su hermano y que apareció en un lodazal, a casi dos kilómetros, dejó en claro que fue “plantado” al señalar que “Loan nunca pudo haber llegado hasta ahí porque hay que atravesar pastizales altos, alambrados, arroyos y zonas con barro”.

Al referirse al falso hallazgo de Loan en la madrugada del 14 de junio de 2024, relató que escuchó aplausos en el patio de su abuela y que al acercarse le dijeron que su hermano había aparecido. “Me senté a esperar, me saqué las zapatillas, empezaron a venir los policías, pero después dijeron que no era cierto. Se me vino el mundo abajo otra vez ”, aseguró.

En otro tramo de su declaración, el joven se refirió, visiblemente emocionado, a los duros momentos que atravesó la familia: “Las noches eran y son de mucha angustia para mi mamá. Siempre tratamos de consolarla con mis hermanos. Ella soñaba con mi hermanito, que lo dejaban en la portada de la casa”.

Totalmente quebrado por los recuerdos, dijo que hasta hoy su hijo –tiene un año menos que Loan- le pregunta "cuándo va a volver para poder ir juntos a la escuela”.

José sufrió una descompensación leve durante un cuarto intermedio, pero eso no impidió que completara su testimonio y al continuar señaló que en una de las recorridas con la gente que se sumó al operativo de búsqueda encontró “una bosta de vaca fresca que tenía la marca de un botincito".

"Era de noche y llamé a otras personas que se hicieron cargo. Al otro día volví y me encontré con guantes, cintas y pañuelitos tirados. Cuando declaré en el Juzgado conté eso y aporté una foto que rescaté de Facebook”, contó.

También sostuvo que en los días posteriores se vinculó con las personas acusadas de entorpecer la investigación porque "necesitaba de todos para saber qué había pasado con Loan”. Y dicho contexto se acercó Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda, quien le entregó rosarios bendecidos por el Papa Francisco.

En ese sentido, dijo que en su casa estuvieron Alan Cañete (34) , la abogada Elizabet Cutaia (47) , Delfina Taborda (24) y otras personas que no recordaba. “Nos preguntaban por la familia, por Laudelina, por Benítez”, dijo y añadió que a Nicolás Soria (44), "El Americano" , lo vio "frente a la casa de Camila Núñez -pareja de un primo- y Macarena Peña- hija de Laudelina-”, quienes fueron parte del almuerzo previo a la desaparición de Loan.

José admitió que la familia realizó una recreación de lo sucedido en el naranjal con la presencia de los sobrinos de Daniel Ramírez (51) y Mónica Millapi (37) : "Los llevó el padre y fue él quien les iba preguntando mientras ellos corrían y jugaban. Nosotros necesitábamos saber cómo ocurrió el hecho”.

Ante esta situación, la defensora de Menores, Rosana Marini, pidió que se saquen copias y se remita al Juzgado Federal de Goya para que se investigue si se cometió algún delito.

La audiencia de este miércoles comenzó con duros cruces entre el abogado Rodolfo Baqué, defensor de Cutaia; por declaraciones que el fiscal Carlos Schaefer realizó el día anterior a los medios locales. Según el letrado, esa entrevista podía condicionar a futuros testimonios.

El tribunal presidido por Fermín Ceroleni no aceptó escuchar la entrevista y anunció que el juicio será transmitido una vez que finalicen de declarar los familiares de Loan . La medida, dijo, busca dar la mayor transparencia posible al caso.

Otro de los familiares que declaró fue Cristian Ramón Peña (25), quien contó que al llegar a la casa de su abuela encontró a su mamá llorando y que esa noche recibió en su teléfono un mensaje en el que le daban a entender que tenían a Loan . Sostuvo que creía que era una broma y no respondió más.

Luego dijo que el sábado fue Caillava quien lo llevó en la camioneta a la comisaría para hacer la denuncia. Y que el lunes, la por entonces funcionaria municipal lo volvió a trasladar junto a su hermano en el mismo vehículo hacia 9 de Julio.

Por su parte, Alfredo Maximiliano Peña (26) contó que el día posterior a la sustracción de su hermano vio a Caillava en la casa de su abuela: "Hablamos de lo que pasó y me decía que no podía creer lo que había sucedido con Loan”.

"(El hecho) nos cambió la vida por completo y a mí me bajoneó mucho”, señaló.

Por su parte, César Iván Peña (22) trabajaba como tractorista en Itá Ibaté cuando desapareció su hermano y recién pudo retornar a 9 de Julio al día siguiente. Sostuvo que cuando estuvo en la casa de su abuela le llamó la atención que su tía Laudelina estaba muy pendiente del teléfono celular y que nunca le explicó cómo desapareció Loan.

El último testimonio de la jornada fue de Fernando Peña (19). Contó que estaba trabajando en Bella Vista ese jueves y que un compañero lo llevó en moto hasta 9 de Julio: “Llegué cerca de las 8 a mi casa y después un amigo me llevó en camioneta a El Algarrobal. Cuando llegué, mi mamá me preguntó si lo vi a mi hermanito por el camino. Yo esa misma noche fui con una linterna a buscarlo al naranjal”.

En tanto, el defensor oficial Guido Di Tella pidió durante el final de la audiencia que Benítez y Laudelina puedan reencontrarse con sus hijos , a los que no ven desde hace más de dos años ya que están detenidos. La defensora de Menores, Rosana Marini, sostuvo que habló con uno de los hijos y que éste le manifestó su deseo de ver a sus padres. Ambos pidieron que el reencuentro se realice en un lugar adecuado y que ambos puedan estar sin esposas.

Si bien la intención era que el reencuentro se diera este jueves cuando Macarena viaje a Corrientes para declarar como testigo, el tribunal lo pasó para la próxima semana porque es necesario coordinarlo con el Servicio Penitenciario y Gendarmería, responsables de las custodias de ambos acusados.

Este jueves, además de Macarena, deberán declarar la abuela de Loan, Catalina Peña; Camila Núñez, Ceferina Noguera y Alberto Noguera, tíos maternos del chico que está desaparecido desde la tarde del 13 de junio de 2024.

Cuando el tribunal ya había dado por concluida la audiencia, el ex comisario Walter Adrián Maciel (45) se acercó al juez subrogante Enrique Bosch para pedirle mejoras en su lugar de detención, en la Unidad Penal 7 de Resistencia, Chaco.

Fuente: Clarín