Encontraron el cuerpo de una mujer a 150 metros del lugar donde hace semanas hallaron un cráneo: investigan la conexión entre los casos

El hallazgo del cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición generó preocupación y misterio en La Falda, tras la posible conexión de este episodio con el descubrimiento de un cráneo hace pocos días en la misma zona de esa ciudad cordobesa.

El cadáver fue encontrado en la calle Santiago del Estero al 600, donde agentes policiales llegaron advertidos por una llamada anónima en la que informaron sobre la aparición de restos humanos. Una vez allí confirmaron que la víctima era una mujer mayor de edad . Y el dato más llamativo fue que le faltaba la cabeza .

En lugar donde se desarrolló la escena es "un terreno de arboledas y cañaverales", que está ubicado a metros del ingreso al barrio Molino de Oro, donde funcionaba una fábrica de hielo, según consigna La Estafeta Online .

Tras el aviso a la Policía, el operativo fue ordenado por el fiscal de Instrucción del Distrito Judicial 1 de la ciudad de Córdoba, Guillermo González. Todo se dio en el contexto de una denuncia registrada por la desaparición de una mujer de 72 años, señala el mismo sitio web.

La investigación iniciada este miércoles quedó en manos de la fiscal Silvana Pen , que enseguida conectó este caso con el sucedido los primeros días de junio en una casa situada en Río Quinto al 500, donde la dueña visualizó a su perro con un cráneo humano en la boca, que la mascota aparentemente había traído desde la calle.

A partir de esos datos, los investigadores creen que ambas secuencias forman parte de un mismo y macabro hecho criminal . La hipótesis, señala La Voz del Interior , se basa en la cercanía geográfica que hay entre el lugar en que se encontraron unos y otros restos. La distancia es de apenas 150 metros .

"Todo indica que los restos óseos hallados por el animal pertenecen al cuerpo encontrado este miércoles", deslizaron fuentes del caso al mismo medio de comunicación

Frente a esto, las fuerzas de seguridad permanecen al resguardo del área donde estaban los restos de la mujer, mientras la Policía Judicial avanza con los peritajes. En tanto, desde la Fiscalía de Cosquín indicaron que los estudios forenses y las pruebas de ADN “serán determinantes para establecer la identidad de la mujer y esclarecer las causas de su muerte”.

Fuente: Clarín