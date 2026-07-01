La Justicia aceptó a la mamá de Agostina como querellante y dictó la prisión preventiva para Barrelier y 2 presuntos encubridores

El fiscal Raúl Garzón dictó este miércoles la prisión preventiva para Claudio Barrelier , acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, y para Claudio Fassetta y Soledad Andreani , señalados como encubridores.

Además, aceptó la incorporación de la mamá de la víctima, Melisa Heredia, como querellante en la causa.

La resolución sobre la detención no alcanzó a Marianela Palmero , pareja de Barrelier y la cuarta acusada en el expediente. Su situación procesal continuará siendo analizada por la Fiscalía.

Barrelier está imputado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género, figura que encuadra el caso como femicidio.

En tanto, Fassetta y Andreani están acusados de encubrimiento doblemente calificado, tanto por la gravedad del delito precedente como por haberse cometido, según la acusación, en un contexto de violencia de género.

Ambos rechazaron las acusaciones cuando fueron indagados y sostuvieron que desconocían el crimen.

Por otro lado, la incorporación de Melisa Heredia como querellante había sido solicitada varias veces, la última durante una reunión que mantuvo con el fiscal Garzón este lunes.

De esta manera, la madre de la adolescente se suma a la parte de los abuelos dentro de la querella. Los tres serán representados por el abogado Carlos Nayi, mientras que el padre de Agostina continuará como querellante con el patrocinio de la abogada Fernanda Alaniz.

Con las prisiones preventivas ya dictadas, el fiscal consideró que existen elementos suficientes para sostener las imputaciones y garantizar el desarrollo de la causa sin riesgos para la investigación.

Ahora, la Fiscalía continuará con la recolección de pruebas y la preparación del requerimiento de elevación a juicio, etapa previa al debate oral.

Incluso, resta conocer la situación de Palmero. Si bien permanece detenida e imputada por encubrimiento agravado, la fiscalía todavía no dictó su prisión preventiva debido a que falta su declaración indagatoria .

Los investigadores buscan establecer cuál fue el grado de conocimiento que tuvo sobre lo ocurrido dentro de la casa y si participó en alguna de las acciones posteriores al crimen.

La causa intenta determinar las responsabilidades de cada uno de los acusados, tanto por el femicidio de Agostina Vega como por las maniobras que, según la investigación, se habrían llevado adelante para ocultar el crimen.

Fuente: TN