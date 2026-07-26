Riestra, con un primer tiempo perfecto y un golazo de colección, le dio un enorme llamado de atención al Boca de Arruabarrena

Rodolfo Arruabarrena sufrió este domingo el primer traspié en su segundo ciclo al frente de Boca . Tras dos triunfos consecutivos, reservó titulares para visitar a Deportivo Riestra y el equipo alternativo fue goleado 3-0 con tres tantos en el primer tiempo: Brian Sánchez y Antony Alonso marcaron de cabeza y Alexander Díaz selló el resultado con un gol de antología. Sin juego ni capacidad de reacción, el Xeneize tuvo un debut para el olvido en el torneo.

Un resultado así tiene una acumulación de errores. El primero, y que le será reprochado por un buen tiempo al entrenador, fue guardar demasiados jugadores para el partido revancha del jueves con O’Higgins de Chile en busca del pasaporte a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Apenas repitieron del 1-0 del jueves pasado el arquero Álvaro Montero, Lautaro Blanco (sorprendente capitán), Milton Delgado y Leonel Flores. Es cierto que es importante seguir en la competencia internacional y que el plantel tiene que viajar y descansar, pero fue demasiado el desequilibrio.

No se puede cuestionar el descanso de Leandro Paredes , quien el jueves jugó apenas 72 horas después de haber regresado al país tras el subcampeonato en la Copa del Mundo. Lo que queda claro es la importancia que tiene el volante en el juego de Boca, ya desde su regreso. Ante los chilenos, asistió a Miguel Merentiel en el gol. Ninguno de los volantes tuvo la claridad para romper la línea defensiva de Riestra, una especialidad del Malevo.

Nadie olvidará el primer partido oficial de Boca en la cancha de Deportivo Riestra. Menos el arquero Montero, responsable en los tres goles del local. Mide más de dos metros y Brian Sánchez y Antony Alonso cabecearon en el área chica. Más allá de las flojas respuestas de los defensores, el colombiano no mostró el anticipo como una opción. Y en el 3-0, esa enorme jugada de Díaz , quien arrancó en la puerta de su propia área, quedó a mitad de camino, sorprendido por la gran definición de emboquillada del hombre de Riestra.

Es cierto que Boca tuvo la primera jugada de peligro del partido, cuando el pibe Flores cabeceó débil y desviado. Y que después el arquero Arce mandó al córner dos remates de Zenón. Pero en ese primer tiempo hubo respuestas individuales muy flojas, como las de Di Lollo, Alarcón, Pellegrino y Velasco. Además, Delgado jugó muy retrasado; Ascacíbar, desordenado; y Flores, que no es nueve, entró y salió del área rival sin mucha claridad.

A los 21 minutos del segundo tiempo, el Vasco ya había hecho ingresar a tres titulares que estarán con O’Higgins, todos en ofensiva. Primero entró Sebastián Vill a por Velasco (también Ángel Romero por Alarcón) y luego Tomás Aranda por Zenón y Miguel Merentiel por Flores. Si bien tuvo la pelota y arrinconó al equipo local (que también se retrasó bastante), la diferencia ya era abismal, muy difícil de revertir justamente ante un equipo que lo que mejor hace es defenderse.

Esa línea de cinco original por momentos fue de seis jugadores para contrarrestar los centros al área. Resultó tal la impotencia del Xeneize en la última media hora que, a pesar de manejar la pelota, casi no tuvo remates al arco, perdió por arriba y por abajo. La imagen más gráfica de u na tarde negra e inolvidable del equipo del Vasco Arruabarrena fue la del final, con ese tiro libre de Aranda que pegó en la barrera y el rebote que tomó Pellegrino, quien sacó un remate de zurda desviado.

La del próximo jueves en Chile ante O’Higgins será la primera prueba de fuego para el Vasco después de este papelón inicial. Porque el 1-0 de la ida dejó la llave muy cerrada. Quedar sin competencia internacional en el arranque del semestre puede condicionar todo hasta fin de año.

Los puntajes de Deportivo Riestra 3 vs Boca 0

Deportivo Riestra: Ignacio Arce (6); Mariano Bracamonte (6), Facundo Miño (6), Carlos Quintana (6), Cristian Paz (6), Nicolás Sansotre (6); Milton Céliz (7), Pablo Monje (6), Brian Sánchez (7); Antony Alonso (7), Alexander Díaz (8). DT: Guillermo Duró.

Boca : Álvaro Montero (3); Malcom Braida (5), Lautaro Di Lollo (4), Marco Pellegrino (4), Lautaro Blanco (5); Milton Delgado (5), Santiago Ascacíbar (5), Williams Alarcón (4); Kevin Zenón (4), Leonel Flores (5) y Alan Velasco (4). DT: Rodolfo Arruabarrena.

Cancha : Riestra. Arbitro : Hernán Mastrángelo (6)

Goles : PT, 7m Sánchez (cabeza), 23m Alonso (cabeza) 37m Díaz.

Cambios : ST, Angel Romero (4) por Alarcón, Sebastián Villa (4) por Velasco, 16m Yonatán Goitía (6) por Alonso, Nicolás Benegas (5) por Alexander Díaz, 21m Tomás Aranda (4) por Kevin Zenón, Miguel Merentiel (4) por Flores, 30m Camilo Rey Domenech por Delgado, 41m Ignacio Gariglio por Monje y Nicolás Watson por Miño. .

Amonestados : Celiz, Goitía y Watson.

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín