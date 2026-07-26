Independiente se ilusiona de arranque: le ganó a Estudiantes en La Plata con eficacia y solidez

Media docena de minutos. Vertiginosos, impactantes, explosivos. Bastaron para que Independiente aprovechara su momento y lograra un triunfo que parecía impensado desde el desarrollo del juego. Una pelota parada, un penal en contra que atajó Rodrigo Rey y un error no forzado le permitieron llevarse tres puntos de La Plata y arrancar el campeonato con el pie derecho. Justo cuando más presión hay en Bochini y Alsina por las elecciones que se vienen en diciembre y a 24 años de la última vuelta olímpica en el ámbito doméstico.

Estudiantes pagó un costo demasiado alto porque no supo pisar fuerte en el área visitante. Tuvo un mayor volumen de juego en el medio, algo más de tenencia y buscó profundizar por afuera, sobre todo en el segundo tiempo. Sin embargo, no generó grandes ocasiones y Guido Carrillo malogró ese tiro desde los once metros que podría haber cambiado la historia. Pateó muy anunciado y Rey contuvo sin dar rebote.

Fue un partido de bajo vuelo sobre un césped que tuvo muchas imperfecciones, propio de estos tiempos de resembrado. Con la campaña de socios como punta de lanza, el objetivo de llegar a los 100 mil en el corto plazo y la promesa de Juan Sebastián Verón de regresar al fútbol profesional por noventa minutos , Estudiantes salió decidido a dominar la situación.

Alexander Medina dudaba en la previa tras el desgarro de Leandro González Pirez, si ubicar a Tomás Palacios en la zaga e incorporar a Gastón Benedetti en el lateral. Finalmente, resolvió el ingreso de Ramiro Funes Mori y tuvo sentido: el lungo pampeano que habitualmente es marcador central mostró todas sus virtudes en el andarivel izquierdo.

Independiente arrancó con el esquema que más le gusta a Gustavo Quinteros, a bordo del 4-2-3-1 con Mateo Pérez Cursi e Iván Marcone repatiéndose el medio y una novedad: Santiago Montiel detrás de Gabriel Avalos. En los extremos estuvieron Maximiliano Gutiérez y Matías Abaldo. Se buscó por afuera sin tanta participación de los laterales y sobre la media hora, el Rojo vestido de blanco tuvo la más clara a partir de un tiro de esquina.

Ejecutó Abaldo, la pelota volvió a la posición de Montiel, Juan Fedorco la cruzó al medio y no fue gol de Sebastián Valdez porque Fernando Muslera mostró todos los reflejos que le faltaron en el Mundial. El uruguayo metió un manotazo salvador en la línea de sentencia.

La única que tuvo Estudiantes fue producto de una genialidad de Joaquín Tobio Burgos que cambió de frente pero Santiago Núñez definió mal, apareciendo por sorpresa.

En el segundo tiempo, hubo más acción. Se soltó el otro Palacios, Tiago, y casi lo abre de cabeza pero estuvo fantástico Rey. Era más dinámico Estudiantes, crecía en el medio con Mikel Amondarain y Ezequiel Piovi, amenazaba pero no concretaba. Entonces, llegaron los cambios. Uno clave en Independiente: Maxi Meza por Abaldo, lo que obligó a Montiel a jugar por afuera.

Medina lanzó a la cancha a Fabricio Pérez y Brian Aguirre para potenciar el ataque. Pero bastó una infracción de Núñez sobre Avalos para que el Rojo se pusiera en ventaja. Montiel ejecutó el tiro libre y el propio paraguayo metió un suelazo de karateca para vencer a Muslera.

Enseguida, llegó el penal de Godoy, un pisotón sobre Aguirre. Remató Carrillo, contuvo Rey. Y en la jugada posterior, falló Funes Mori, que jugó corto un tiro libre a la posición Muslera, anticipó Montiel y definió con el arco libre. El partido se terminó en ese momento, más allá de las variantes ofensivas que intentó Medina. Independiente, con el oportunismo del cazador, se quedó con todo.

Redactor de la sección Deportes, especializado en fútbol

Fuente: Clarín