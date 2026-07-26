Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas: “No pongo las manos en el fuego por Tapia ni por nadie en cuestiones judiciales”

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo , quien se encuentra imputado en la causa por asociación ilícita y lavado de dinero, habló este domingo sobre su relación con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y se declaró inocente. Además explicó cómo construyó su vínculo con el dirigente de la entidad madre del fútbol argentino, dijo que sus honorarios por el patrocinio rondaban entre 40 y 50 mil dólares y se refirió al avance de la investigación en su contra.

“Para mí, Tapia es el mejor presidente de la historia del fútbol argentino. Hace mucho por el fútbol, es federal. Te puede gustar o no”, señaló el inversor en una entrevista con LN+, y agregó: “Para que él no sea presidente, los mismos dirigentes que lo pusieron lo tienen que sacar. No es una decisión de café, lo tienen que decidir. Si lo votaron, es porque es bueno ”.

Acto seguido, aclaró que no pone las manos en el fuego “ni por Tapia ni por nadie” en cuestiones judiciales y marcó: “Yo solo creo que soy inocente y que mis empresas ya trabajaban desde hace cinco años antes de que existiera el fútbol de ahora, y después del patrocinio”.

A su vez, Vallejo minimizó que las causas contra Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, no avancen y la suya sí y sostuvo: “ Son caminos diferentes. Sur Finanzas es un chivo expiatorio ”. También contó que habló por última vez con el presidente de AFA a finales del año pasado.

El accionista, en tanto, definió a su relación con Tapia como “común y corriente”, y dijo que su vínculo se formó a raíz de que Sur Finanzas comenzó a invertir en la AFA y se convirtió en su sponsor. “No me iba a sacar una foto con el presidente del golf”, ironizó y subrayó que el funcionario no le abrió ninguna puerta: “Al haberlo conocido, le pedí que empiece a ayudar con el sponsoreo de la Liga Profesional tras el patrocinio en Barracas Central”.

También se pronunció sobre Luciano Nakis, prosecretario de AFA y quien, durante la Copa América 2024, le secó la nuca a Tapia y la imagen se volvió viral. “Él es hincha de Independiente y yo de Racing, nos conocemos por el fútbol. De ahí empezamos a tener relación comercial y le di una mano en el sponsoreo”, explicó.

Fuente: La Nación