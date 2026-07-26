Leandro Santoro y Pilar Ramírez se cruzaron en redes sociales por la agenda legislativa del gobierno de Milei

Los legisladores porteños Leandro Santoro y Pilar Ramírez protagonizaron este domingo un cruce en redes sociales por la agenda legislativa que impulsa el gobierno de Javier Milei. La discusión se centró en la denominada “inocencia fiscal”, el “Súper RIGI” , las modificaciones al régimen de Zonas Frías y la reforma de la Ley de Tierras, temas sobre los que ambos dirigentes expusieron posiciones contrapuestas en sus cuentas de X.

El intercambio ocurrió mientras el oficialismo busca destrabar en el Senado el tratamiento de un paquete de iniciativas económicas que considera prioritarias y que pretende llevar al recinto durante agosto.

El primero en expresarse fue Santoro, quien publicó: “Agenda del gobierno para los próximos días. ¿En qué te beneficia a vos?” . Luego cuestionó cuatro de las propuestas impulsadas por el oficialismo. Definió la “inocencia fiscal” como un “perdón fiscal a los ricos” , sostuvo que el “Súper RIGI” implica una “baja de impuestos a superricos” , afirmó que la limitación del régimen de Zonas Frías provocará una “suba del gas a gente común” y aseguró que la reforma de la Ley de Tierras habilitará la “venta sin límite de tierras a extranjeros” .

La respuesta llegó poco después de Ramírez, quien comenzó su posteo con la frase: “Te respondo uno por uno, Leandro”. Sobre la “inocencia fiscal”, afirmó que la medida “es para cualquiera que tiene ahorro” y argumentó que, durante los últimos años, muchas pequeñas y medianas empresas y ahorristas quedaron fuera del sistema formal por las condiciones económicas. “Ahora hay que permitirle a la gente usar ese ahorro de una vez”, sostuvo.

En cuanto al “Súper RIGI”, defendió la iniciativa al señalar que favorecerá la llegada de inversiones de gran escala y la creación de puestos de trabajo. Además, aseguró que ya existen proyectos interesados en adherirse y afirmó que, gracias al RIGI, en los últimos dos años surgieron más de diez emprendimientos mineros de gran envergadura.

Sobre las Zonas Frías, Ramírez explicó que la modificación apunta a que el beneficio “solo se aplique a los hogares que lo necesitan ” y cuestionó la ampliación aprobada en 2021 al considerar que también alcanza a sectores de altos ingresos. En relación con la Ley de Tierras, sostuvo que la reforma facilitará el desembarco de capitales extranjeros en actividades como las economías regionales, la industria láctea y la forestal. También remarcó que el proyecto incorpora cambios para agilizar los desalojos de inmuebles ocupados.

La jefa del bloque de LLA en la Legislatura porteña cerró su mensaje con una chicana a Santoro, al recordar un video de la campaña de 2019 en el que el dirigente aparece junto al entonces candidato presidencial Alberto Fernández cantando Solo se trata de vivir , de Lito Nebbia. “Seguí tocando la guitarra con Alberto” , concluyó.

Fuente: La Nación