Reforma electoral: un gobernador consideró “un atraso” las listas colectoras, pero no descartó habilitar adhesiones

En medio del debate por la reforma electoral que impulsa el Gobierno, el gobernador de Chubut Ignacio "Nacho" Torres expresó su rechazo a la posibilidad de que los cambios en el sistema incluyan listas colectoras “a modo de Ley de Lemas”. “Sería un atraso, dudo mucho que se planteen” , dijo el chubutense, aunque no descartó la utilidad de habilitar adhesiones.

Si bien remarcó que el panorama todavía no está definido porque “algunos hablaban de colectoras y otros hablaban de adhesiones” , el mandatario provincial estimó que la primera opción podría “beneficiar más a la oposición que al oficialismo”. “Por eso no termino de entender el criterio político, tampoco nadie me habló de colectoras”, enfatizó en declaraciones a Radio Mitre.

En tanto, Torres reparó en que los espacios que tienen a su candidato definido, “como es el caso de La Libertad Avanza, donde naturalmente es (Javier) Milei, no debería ser un problema dirimirlo en cualquier interna ”.

“Creo que se le está facilitando, en algún punto, a otros sectores que sí tienen que resolver internas poder hacerlo con colectoras, no entiendo el criterio. Las adhesiones son una cosa, las colectoras a modo de Ley de Lemas sí, claramente es un atraso, dudo mucho que se plantee", expresó.

En las últimas semanas trascendió que el Gobierno explora variantes para ofrecerle a la oposición, que se resiste a la eliminación de las PASO . Fuentes del oficialismo confirmaron esta semana que está "muy avanzado" el proyecto para instalar un mecanismo que funcionara como lista colectora legislativa. No tendrá el mismo efecto final que las PASO porque no se intercalarán los nombres de las distintas papeletas sino que irá como una lista complementaria a la fórmula presidencial de otro espacio.

Fuente: Clarín