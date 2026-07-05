Dos bailarines cayeron del escenario durante un concurso de K-Pop en La Plata

Dos participantes de un concurso de baile del género K-Pop cayeron del escenario cuando estaban realizando su coreografía y causaron preocupación entre los presentes y los organizadores del evento realizado en el Pasaje Dardo Rocha, en el marco de la segunda jornada de La Plata Comic.

Los dos jóvenes que cayeron el sábado del escenario forman parte del grupo "Red" que se presentaba en el marco del evento. Según informaron los convocantes, tras el accidente, los bailarines recibieron asistencia de inmediato y no sufrieron lesiones de gravedad.

Este encuentro de K-Pop convocó el fin de semana a cientos de fanáticos del animé, el cosplay y la cultura pop en la capital bonaerense.

La caída generó preocupación entre los otros jóvenes que estaban en el lugar y quienes lo siguieron por redes sociales ya que quedó registrada en un video que se viralizó rápidamente.

En la grabación se ve que durante la coreografía que realizaban tres jóvenes del grupo "Red" sobre el escenario, una parte de la estructura del piso cedió, provocándoles a dos ellos la caída . El tercer integrante, que tenía la camiseta del Milan de Ronaldinho, pudo hacer equilibrio y se mantuvo en pie.

Por su parte, la organización de la La Plata Cómic emitió un comunicado sobre el accidente. "Queremos llevar tranquilidad a todas las personas que se han preocupado por lo ocurrido", comienza el descargo.

Los organizadores precisaron que los bailarines fueron" asistidos y evaluados por el personal de salud, que afortunadamente, confirmó que no hubo lesiones de gravedad".

"Además, los propios chicos nos informaron recientemente que se encuentran bien ", añadieron. "Agradecemos de corazón la preocupación, el apoyo de todos los que ayudaron, la comprensión y la solidaridad recibidos", concluyeron

Fuente: Clarín