Red de clínicas truchas de Catán: se investigan 17 hechos y el rol del “clan familiar” acusado de presunta asociación ilícita

Dos meses después de los 13 allanamientos que destaparon la trama de Argentina Salud , la red de clínicas investigada por funcionar con falsos médicos que atendían con matrículas robada en La Matanza, la Justicia busca determinar si detrás de la empresa existió una asociación ilícita integrada por la familia Santarcieri, con funciones distribuidas entre sus integrantes.

Según pudo saber TN de fuentes judiciales con acceso al expediente, la causa continúa creciendo a medida que aparecen nuevos casos vinculados con la organización. Actualmente ya se investigan 17 hechos , mientras la fiscalía intenta reconstruir el funcionamiento completo de la estructura y establecer las responsabilidades de cada uno de sus integrantes.

Desde la UFIJ N°1 Descentralizada de La Matanza confirmaron a este medio que la investigación “se encuentra en trámite” y que “se sigue produciendo prueba”. También informaron que los cinco principales acusados continuarán detenidos con prisión preventiva hasta el juicio: se trata de Alberto Santarcieri -el director de la red de clínicas-, Noelia Luna -la eposa de Alberto-, y los hijos Brian y Nicolás Santarcieri . También Gabriel Musse, uno de los principales colaboradores de Alberto.

Precisaron, además, que los cinco imputados permanecen alojados en distintas unidades penitenciarias y continuarán en esa situación hasta que se haga el juicio oral.

A medida que fue avanzando la investigación también se amplió la hipótesis fiscal.

Según confirmaron desde la UFIJ N°1 a TN , actualmente los principales acusados están imputados por asociación ilícita, estafa, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, venta ilegal de medicamentos y falsificación de documentos .

La fiscalía intenta establecer cómo funcionaba la organización, qué tareas cumplía cada uno de sus integrantes y de qué manera se distribuían las responsabilidades dentro de la estructura.

La causa también incorporó una denuncia por un presunto homicidio en el contexto de una denuncia por mala praxis. Sin embargo, ese hecho todavía se encuentra bajo investigación y aún no se adoptó ninguna decisión , ya que restan pericias fundamentales para determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una eventual imputación.

Cabe recordar el caso de Héctor Navarro, un hombre de 57 años que murió luego de atenderse en uno de los centros médicos habilitados por un fuerte dolor abdominal que presentó tras jugar al pádel. Damián, su hijo, había contado a este medio que en el centro médico le habían realizado un electrocardiograma , pero lo mandaron de regreso a su casa. Minutos más tarde sufrió un infarto fatal.

Asimismo, en los últimos meses comenzaron a aparecer nuevas denuncias por certificados médicos laborales presuntamente apócrifos. A partir de este y otros hallazgos, distintas fiscalías iniciaron investigaciones por falsificación y solicitaron informes para determinar si esos casos guardan relación con la causa principal.

“Había pequeñas investigaciones que iban saltando de todos lados. Faltaba alguien que tomara el control y empezara a investigar no solo un certificado falso o una falsificación puntual, sino que juntara todo”, explicó una fuente con acceso al expediente.

Actualmente la causa investiga 17 hechos distintos.

Con las pruebas y testimonios recolectados, la fiscalía intenta reconstruir cómo funcionaba la organización y cuál era el papel que desempeñaba cada imputado.

El foco está puesto en establecer las responsabilidades de Alberto Santarcieri, señalado como quien dirigía la empresa; su pareja, Noelia Luna, y sus hijos Brian y Nicolás.

También se analiza las distintas razones sociales utilizadas por la organización. Según las fuentes consultadas por TN , la principal era " Dios con Nosotros Centro Médico Cristiano SAS" , creada en febrero de 2019.

De acuerdo con la publicación del Boletín Oficial bonaerense, la sociedad tiene domicilio en Virrey del Pino -donde hoy se puede ver una Iglesia- y fue constituida con Brian Marcelo Santarcieri como administrador titular.

Alberto Santarcieri registra además un antecedente penal. Según confirmaron fuentes de la fiscalía a este medio, tanto él como Gabriel Musse -su presunta mano derecha- fueron condenados en la misma causa por un homicidio agravado cometido en 2008 y también por piratería del asfalto. Ambos cumplieron una pena. En el caso de Santarcieri, fueron casi 9 años los que permaneció tras las rejas.

Durante los allanamientos realizados en mayo también fueron encontrados dos médicos extranjeros que atendían sin haber revalidado su título en la Argentina.

Fuentes judiciales señalaron que tanto la fiscalía como el juzgado entendieron que se encontraban en una situación de vulnerabilidad y que la investigación debía concentrarse en quienes administraban los establecimientos y permitían esa situación, por lo que ambos fueron sobreseídos .

En el mismo procedimiento también fue demorada otra persona que atendía pacientes. Sin embargo, recuperó la libertad al día siguiente luego de presentar su matrícula profesional y acreditar que estaba habilitada para ejercer.

Ese episodio refleja una de las complejidades del expediente: dentro de la estructura convivían profesionales habilitados con personas que ejercían sin autorización , mientras la empresa exhibía documentación que, en apariencia, le otorgaba legitimidad frente a pacientes e instituciones.

Hasta ahora, ninguno de los principales imputados declaró sobre los hechos investigados. En sus primeras indagatorias todos optaron por guardar silencio y posteriormente dejaron de compartir la misma defensa para designar abogados particulares.

La única que aceptó responder preguntas fue Noelia Luna, quien aseguró que desconocía las maniobras investigadas y atribuyó toda la responsabilidad a Alberto Santarcieri .

Según las fuentes consultadas por TN , sostuvo que solo tenía experiencia en enfermería, que se ocupaba de organizar el trabajo diario y que quien controlaba el funcionamiento de la empresa era su pareja.

Brian y Nicolás Santarcieri solicitaron ampliar su declaración, aunque esa audiencia todavía no pudo concretarse.

Mientras tanto, la fiscalía continúa incorporando pruebas, recibiendo nuevas denuncias y analizando expedientes conexos que podrían ampliar aún más el alcance de la investigación.

Fuente: TN