Choque fatal entre un utilitario y un camión en la Ruta 4 dejó dos muertos

Dos personas fallecieron el viernes 17 de julio tras un choque frontal entre un utilitario y un camión e n la Ruta Provincial 4, cerca de La Carlota, provincia de Córdoba . El siniestro, ocurrido a la altura del kilómetro 132, se suma a otra tragedia reciente en la misma vía, lo que ha generado inquietud entre los vecinos y autoridades de la región por la seguridad en ese tramo.

La colisión, registrada durante la tarde, involucró a un Citroën Berlingo y a un camión Mercedes Benz que avanzaba en sentido contrario. El servicio de emergencias confirmó los decesos al llegar al lugar y se dispuso el corte total de la ruta durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos y el retiro de los vehículos involucrados.

Según informó Cadena 3 , las víctimas fatales, que perdieron la vida en el lugar, se encontraban viajando en el Citroën Berlingo. Los fallecidos fueron identificados como un hombre de 69 años , oriundo de Laboulaye, y su acompañante, de 72 años , procedente de Villa María. Por otro lado, el conductor del camión de 44 años sufrió lesiones leves . El hombre fue trasladado a un hospital cercano, donde recibió atención médica por heridas de carácter leve.

Las causas del accidente aún permanecen bajo investigación. La Fiscalía de Instrucción de La Carlota, encabezada por la doctora Romina Wisnivetzky, intervino en el caso para determinar la mecánica exacta de la colisión y las eventuales responsabilidades. Los peritos trabajan en el relevamiento de pruebas en el lugar .

Las autoridades sanitarias destacaron la rápida intervención de los equipos de emergencias y de los Bomberos Voluntarios de La Carlota, quienes colaboraron en las tareas de rescate y asistencia. La Fiscalía, por su parte, solicitó la colaboración de testigos que puedan aportar información relevante para el avance de la causa.

El operativo de emergencia incluyó la participación de varias ambulancias, patrullas policiales y bomberos, quienes debieron asegurar la zona para evitar nuevos incidentes y facilitar el trabajo de los especialistas en accidentología vial. El corte de la ruta generó demoras en el tránsito y obligó a desviar la circulación por caminos alternativos durante varias horas.

El episodio del viernes se produjo a pocos días de otro choque mortal en la misma ruta . El jueves 9 de julio colisionaron dos vehículos de frente en el sector conocido como la “curva de la Herrería” . El choque involucró a un Fiat Siena, donde murieron Aldo Sánchez de 41 años y Agostina Olmo de 20 años, ambos de Río Cuarto, y a un minibús que trasladaba a un equipo de fútbol femenino integrado por 16 niñas de entre 9 y 12 años de Laboulaye y Serrano. En el auto viajaba también una joven de 19 años, quien fue trasladada en estado grave por un traumatismo de cráneo.

El minibús, a raíz del impacto, quedó volcado de costado sobre la ruta , cortando la circulación. Personal de emergencia y bomberos debió trabajar intensamente para asistir a las niñas y liberar el paso. Las menores sufrieron golpes y cortes por la rotura de los vidrios , aunque no presentaron lesiones graves. Algunas de las heridas requirieron derivación a centros de mayor complejidad en Río Cuarto.

El jefe de los Bomberos Voluntarios de La Carlota, Fabricio Ibarra, señaló que “las condiciones de visibilidad eran buenas” y que el accidente se produjo en un tramo prácticamente recto, aunque destacó la presencia de tráfico intenso de camiones, especialmente en horarios vinculados con la actividad agropecuaria.

Mientras tanto, las familias de las víctimas recibieron el acompañamiento de profesionales médicos y psicológicos, en un contexto de profundo dolor en las ciudades de Laboulaye y Villa María. El impacto de los siniestros viales dejó conmocionada a la región.

Fuente: Infobae