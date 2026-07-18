Detuvieron a un exfutbolista de Colón acusado de asesinar a puñaladas a un hombre en Entre Ríos

Un hombre fue asesinado a puñaladas este miércoles por la noche en la ciudad de Diamante, provincia de Entre Ríos . Con el paso de las horas y el avance de la investigación por el homicidio, fue detenido Santiago S. , de 36 años, exjugador del Club Atlético Colón .

La víctima, identificada como Sebastián Barreto , tenía 31 años y falleció producto de una herida de arma blanca. En un principio fue encontrado gravemente lesionado, tirado en la vía pública en las calles Belgrano y Doctor Materi , En ese momento, fue trasladado de emergencia al Hospital San José de Diamante , donde constataron su muerte.

Con las primeras pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia ordenó cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. En los procedimientos, la Policía secuestró armas de fuego de distintos calibres, cuchillos, dos vehículos, celulares y ropa que ahora será peritada para determinar si tiene relación con el crimen.

Según informó el medio Aire de Santa Fe , a raíz de los operativos, la Fiscalía ordenó la detención de cinco hombres , todos mayores de edad y oriundos de Diamante. Tienen 50, 45, 36, 25 y 23 años y quedaron alojados en la Alcaidía Policial mientras avanza la causa.

Entre los detenidos hay un exfutbolista que pasó por Colón de Santa Fe. Se desempeñaba como defensor y debutó en el primer equipo en 2009 , cuando el plantel era dirigido por Antonio Mohamed .

En paralelo, los investigadores descartaron que el ataque estuviera relacionado con los festejos por la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026.

La investigación sigue en marcha y está a cargo de la División Investigaciones, la Policía Científica y el Ministerio Público Fiscal . Por el momento, los investigadores mantienen bajo reserva las principales hipótesis y no descartan nuevas medidas en las próximas horas.

Fuente: TN