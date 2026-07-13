“Quizás me quede donde estoy”: Patricia Bullrich habló de su futuro y de una eventual reelección de Milei

Rumbo al año electoral y en medio de las especulaciones sobre cuál su destino político, Patricia Bullrich sostuvo que en el Gobierno están "todos peleando para que haya una reelección" de Javier Milei y aseguró que ella estará en el lugar que se considere necesario, incluso, en la banca que ocupa en el Senado desde diciembre como jefa del bloque oficialista.

"Yo estoy para lo que haga falta, pero hay que recordar que fui electa senadora por seis años. Este proyecto necesita más años para consolidarse. Quizá me quedo donde estoy ", respondió a LN+ cuando le preguntaron si su intención era ser jefa de Gobierno porteño, vicepresidenta o incluso presidenta.

En el mismo tono se expresó respecto a la certeza de un segundo mandato del líder de La Libertad Avanza. "Hay que ser humildes y no hay que hablar de que uno tiene una elección ganada" , respondió frente al optimismo que ronda en el oficialismo.

"Hay que ver cómo va la economía, la educación, trabajemos hasta el último días y veremos", agregó.

Si bien evitó dar pronósticos triunfalistas, la exministra de Seguridad planteó que "los argentinos están en una situación mucho mejor de lo que estaban" en el plano económico porque "las personas saben en qué van a poder gastar lo que ganan mientras que antes lo que ganaba se le iba como agua en las manos".

"Hay más estabilidad, hemos sacado a millones de personas de la pobreza. No pueden aceptar que un gobierno liberal, de derecha, tenga estos logros. Esto puede llevar a una reelección y ellos están haciendo una campaña contra eso", evaluó en referencia a los planteos que hace la oposición.

Consultada por las diferencias hacia adentro del oficialismo,Bullrich remarcó que ella y Javier Milei lograron "una convergencia" -a partir de la unión de sus votantes en el ballotage de 2023- y que a eso se debe que entre ambos exista "una manera de pensar que es "similar en algunas cosas y con diferencias en tras cosas" .

" El nuestro es un electorado que se unió y tiene matices . Nosotros tenemos que representar eso, por eso tomar una distancia en algunos temas es totalmente sano", sostuvo, aunque consideró que "los electorados se van juntando de nuevo".

Frente al debate por la reforma electoral en el Congreso y en medio de la discusión por la habilitación de listas colectoras , Patricia Bullrich sostuvo que, como tales, no son "una buena herramienta" porque el sistema “está planteado como si fuera bipartidista y no lo es".

En esa línea, señaló que hay que trabajar para lograr que, por ejemplo, “una coalición que vaya con la Libertad Avanza pueda tener sus candidatos" . No obstante, aclaró que la idea es que "todo sea dentro de un frente" , es decir, "una lista oficial y otra de partidos afines, dentro de algo que se tiene que construir".

Fuente: Clarín