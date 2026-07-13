Francos dijo que Milei tomó “una excelente decisión” al designar a Santilli como jefe de Gabinete para volver a tender puentes con los gobernadores

El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos , volvió a referirse al escándalo por el patrimonio de Manuel Adorni, su salida del Gobierno, y la llegada de su reemplazo, Diego Santilli , a la jefatura de Gabinete. El ex funcionario consideró que Javier Milei hizo "una excelente elección" al designar al 'Colorado'.

Francos habló en LN+ sobre la impronta que, considera, el Presidente busca darle al cargo de jefe de Gabinete tras la salida de Manuel Adorni, investigado por la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito y luego de cuatro meses sin poder avanzar con leyes claves en el Congreso debido al escándalo del ahora ex funcionario.

"(La elección de Milei) señala que quería volver a la forma como habíamos trabajado con los gobernadores para conseguir acuerdos , en un momento muy complejo", analizó Francos al comparar el tiempo que le tocó a él ejercer como jefe de Gabinete y el actual.

"Si bien el Presidente - continuó con su análisis- aparecía ahí como una figura nueva en la política, teníamos en ese momento una debilidad muy grande en el Parlamento". "Ahí era necesario el apoyo de los gobernadores para esa primera etapa, la etapa de reformas de primera generación", recordó.

Sobre el momento actual, dijo que tras la victoria en las elecciones legislativas de octubre pasado "hay un bloque más consolidado" en ambas Cámaras, "pero igual se necesita de los gobernadores para poder aprobar leyes importantes".

"Me parece que el presidente ha tomado una decisión muy buen calibrada (en elegir a Santilli)", afirmó Francos al resaltar que el funcionario surgido en el PRO fue escogido para volver a tener puentes con las provincias y subrayó que le pareció "una excelente elección".

En la misma línea, dijo que el Gobierno en relación al escándalo Adorni, que se extendió durante más de cuatro meses, "había pasado un periodo de enorme desgaste" . "El propio ex jefe de Gabinete y el Presidente consideraron que era el momento oportuno para cambiarlo", apuntó.

En tanto, Francos dijo que está "absolutamente de acuerdo" en eliminar las PASO . "Fue un invento que se hizo en un momento determinado para solucionar una interna del partido gobernante. Claramente era transferirle la responsabilidad de elegir candidatos a la gente", comentó.

También se refirió a otra de las iniciativas que la Casa Rosada busca hacer avanzar pasado el tsunami Adorni. "Es fundamental que el Banco Central tenga autonomía como también esta reforma que el Presidente está proponiendo en cuanto a impedir que el Banco Central financie al sector público, osea los déficits del sector público", sostuvo el ex jefe de Gabinete.

El ex funcionario consideró que en el marco del escándalo Adorni "era más difícil" hacer avanzar reformas "porque la atención estaba centrada en un hecho político fundamentalmente y no se podía centrar en los temas que debían tratarse en el Congreso". "Creo que se resolvió y esta parte que viene del año va a ser una parte prolífica en las reformas", planteó convencido.

Por último, también consideró "absolutamente" necesaria la reelección de Javier Milei en 2027 . "Creo que es necesaria para consolidar todos estos logros en esa nueva etapa en la que el Presidente va a tener todavía un poder parlamentario que le permita reformas importantes y que en este periodo todavía no se pueden concretar", analizó y dijo que para él "lo va a lograr". "Creo que el presidente Milei va a ser reelecto el año próximo", sentenció.

Fuente: Clarín