Una nueva encuesta midió la imagen negativa de 24 políticos top: el peor fue un libertario

Una nueva encuesta nacional confirmó el momento complejo que pasa la política argentina. El estudio evaluó a 24 dirigentes top , con 80% o más de nivel de conocimiento: todos terminaron con saldo negativo de imagen, apenas cuatro consiguieron menos de 50 puntos de rechazo y dos superaron los 70 . ¿El peor? Un libertario pura sangre: Manuel Adorni .

El trabajo que trae estas novedades y adelanta Clarín este lunes es de la Universidad de San Andrés (Udesa) . La casa de estudios publica un amplio informe de opinión púbica cada dos meses. El de julio se hizo entre el 3 y el 8 e incluyó 1.000 entrevistas en todo el país, con +/- 3,15% de margen de error.

En cuanto a los rankings de imágenes, Udesa los dividió en dos: políticos en general; más el Gabinete nacional. Clarín unificó en una sola tabla con los 24 más conocidos ( nueve libertarios y 15 opositores ). Los dirigentes con alto nivel de desconocimiento suelen tener poco rechazo, porque la gente no sabe quiénes son. Por eso, incluirlos en una comparación de este tipo distorsiona el resultado.

Hubo sólo cuatro políticos que tuvieron menos de 50% de imagen negativa . Dos oficialistas y dos opositores. Aunque eso no les alcanzó para quedar con saldo a favor.

Curiosamente, los cuatro tuvieron 46% de rechazo . Pero lo completaron con diferente apoyo: la mejor combinación la consiguió Myriam Bregman , con 33% de positiva . La diputada de izquierda quedó con el diferencial negativo más chico (- 13 puntos) de los 24 políticos evaluados.

Debajo de ella terminaron el flamante jefe de Gabinete Diego Santilli ( 28% de positiva ), la ministra Sandra Pettovello ( + 25% ) y el exgobernador cordobés Juan Schiaretti ( + 23% ).

El grupo con imagen negativa de 50% a 59% fue el más grande. Quedó con 10 dirigentes y dos libertarios destacados: Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich . El ministro de Desregulación tuvo el rechazo más bajo de los 10 (50 puntos) y la jefa del bloque de senadores, la positiva más alta de los 24 (+ 36%).

Completaron: Victoria Villarruel ( 53 puntos de negativa ), Nicolás del Caño ( - 54% ), Jorge Macri ( - 54% ), Luis Caputo ( - 56% ), Juan Grabois ( - 56% ), Axel Kicillof ( - 57% ), Martín Menem ( - 58% ) y Martín Lousteau ( - 58% ). En los casos que empatan con la negativa, Clarín ordenó más arriba a los que tenían más positiva.

Esta lista tiene pesos pesado , como Milei ( - 61% ), Cristina Kirchner ( - 63% ), Mauricio Macri ( - 66% ), Sergio Massa ( - 68% ) y Elisa Carrió ( - 60% ). Se destacó también (por lo malo) Miguel Ángel Pichetto : fue el dirigente con el peor saldo ( - 53 puntos , por 9% de positiva y 62% de negativa).

Otro nombre llamativo en este grupo fue el de Lilia Lemoine . Hasta hace no tanto, a la diputada libertaria se la conocía poco. Ahora, los que la conocen mucho no la quieren: combina 62% de negativa con 13% de positiva). Completa Guillermo Moreno con - 61% .

El final, lo peor de la encuesta, queda para el mencionado Adorni y para el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner . Son casos distintos: el hijo de la expresidenta nunca tuvo buenos números en este tipo de estudios; el exvocero, en cambio, había mejorado muchísimo cuando ganó la elección porteña en mayo de 2025. Con el escándalo de sus viajes y compras de bienes difíciles de justificar se derrumbó.

En la tabla de Udesa , el libertario terminó con 80% de negativa , 9% de positiva y 11% de ns/nc. El diputado K , en tanto, combinó - 71% , + 18% y 11% de ns/nc. Detalle: si la medición hubiese incluido a Alberto Fernández, Adorni y Máximo quizá zafaban. El exmandatario tuvo récords peores que estos .

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín