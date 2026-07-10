Quiso robar cables en Chaco, provocó una explosión que dejó sin agua a toda la ciudad y su familia lo entregó

Un hombre provocó una explosión que dejó sin agua a toda la ciudad tras haberse metido a robar cables en la planta de agua potable de Gran Resistencia, en Chaco . El incidente ocurrió el domingo pasado y en las últimas horas el sospechoso quedó detenido. Lo atraparon en un hospital al que había acudido debido a las quemaduras.

La familia alertó a las autoridades sobre el paradero del hombre de unos 30 años, por lo que se trasladaron al hospital Parrando. Allí, lo descubrieron mientras le hacían las curaciones. Los médicos que lo atendieron diagnosticaron que presentaba “quemaduras en miembro inferior derecho y tórax por quemaduras eléctricas” y determinaron que debía permanecer internado durante siete días bajo custodia policial.

El hecho ocurrió el domingo pasado, cuando tres personas ingresaron sin autorización a las instalaciones de la Sociedad Anónima Mixta Energía Eléctrica de la Provincia (Sameep) en Barranqueras , ubicado sobre la calle Arroyito al 5100.

Uno de ellos, identificado como G.R.D., alias “Roly” , accedió a la caseta donde se concentra el sistema eléctrico del complejo con la intención de sustraer cables, según informó Diario Chaco .

Al intentar cortarlos, recibió una descarga eléctrica de alta tensión que generó una explosión. El estallido dañó las instalaciones e interrumpió el servicio de agua potable en toda el área metropolitana. Luego del incidente, los tres hombres escaparon del lugar.

La investigación se centró sobre “Roly” al detectar que había sufrido quemaduras graves durante el episodio. Fueron personas de su entorno quienes informaron a las autoridades que el hombre se trasladaba por sus propios medios al nosocomio para recibir atención médica. El personal del Servicio Externo lo interceptó en el establecimiento y procedió a su detención.

El fiscal Víctor Recio , a cargo de la causa, ordenó que el detenido fuera notificado y aprehendido por “supuestos daños a bienes del Estado” . La investigación continúa abierta, y resta determinar la situación de los otros dos hombres que ingresaron junto a “Roly” a las instalaciones de Sameep aquella noche.

La explosión de dos transformadores en la madrugada del viernes 22 de mayo desató un incendio en la subestación de Edesur ubicada en el barrio porteño de Parque Centenario y dejó sin electricidad a más de 100.000 usuarios de la Ciudad de Buenos Aires . El siniestro se registró alrededor de las 3.15 y afectó a varios barrios del centro y oeste de la capital.

La Policía de la Ciudad informó que, ante la magnitud del fuego, el personal de Edesur advirtió que las condiciones no eran seguras para el trabajo de los bomberos, por lo que se interrumpió el suministro eléctrico en la zona de manera preventiva. Los Bomberos de la Ciudad desplegaron un operativo que incluyó el uso de un hidroelevador para atacar el foco desde altura. Dado que el fuego se originó en el aceite de los dos transformadores, los efectivos recurrieron a espuma emulsora para controlarlo. No se reportaron heridos.

En el pico de la interrupción, 103.760 usuarios quedaron sin servicio , según los datos oficiales de la empresa. Los barrios más perjudicados fueron Caballito , Almagro y Villa Crespo . De acuerdo con los registros del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a las 7.30 el corte aún afectaba a 8.098 usuarios en Almagro, 6.355 en Villa Crespo y 5.363 en Caballito. La Paternal, otro de los sectores impactados, recuperó el suministro antes que el resto.

Edesur confirmó que el restablecimiento del servicio se realizaría por etapas a lo largo de la mañana. Personal de la Comisaría Vecinal 6A colaboró en el operativo de seguridad en la zona. Hacia las 8, la cantidad de usuarios sin luz había descendido a 24.610, y el servicio quedó completamente normalizado en el transcurso de la mañana.

Fuente: Infobae