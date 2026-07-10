“Maté a mi hermana”: investigan a un hombre que le habría confesado un crimen a su hijo en Tucumán

Un hombre de 61 años quedó en el foco de la Justicia de Tucumán luego de que le enviara un audio de WhatsApp a su hijo, en donde presuntamente habría confesado el crimen de su hermana . Cuando las autoridades se presentaron en su vivienda, encontraron el cuerpo de la mujer de 62 años . En esa nota de voz, también habría anticipado su intención de quitarse la vida, por lo que fue internado en un centro de salud mental.

El episodio se registró en una casa ubicada sobre calle España al 1500, en el barrio El Bosque, de San Miguel de Tucumán . Todo se desencadenó cuando el supuesto agresor se comunicó con su hijo para anunciarle el crimen y su intento de suicidio, por lo que el joven acudió de inmediato al domicilio y evitó que la situación escalara.

En el momento que ingresó a la vivienda, se encontró con el cuerpo sin vida de su tía, identificada como Graciela del Valle Castaño y, a pocos metros, a su padre gravemente herido. Tras dar aviso a las autoridades, el hombre fue asistido por el personal médico y trasladado de urgencia al Hospital Padilla , donde permanece internado fuera de peligro.

De acuerdo con la información obtenida por El Litoral , la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo , quedó a cargo de la causa, que fue caratulada como “presunto homicidio agravado por el vínculo” .

A raíz de esto, el jefe de la investigación dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la División Homicidios de la Policía de Tucumán, con el objetivo de que realicen las pericias y recolección de pruebas pertinentes.

Hasta el momento, los primeros informes indicarían que el hombre asesin´´o a su hermana y posteriormente intentó ahorcarse, pero la soga se rompió antes de que pudiera lograrlo.

No obstante, uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que el cuerpo de la víctima no presentaba lesiones visibles durante la inspección inicial. Por este motivo, remarcaron que la autopsia será clave para establecer la causa exacta de la muerte y determinar cómo ocurrió el presunto homicidio.

Mientras que los investigadores aguardan los resultados de las pericias ordenadas para esclarecer el caso y definir los próximos pasos, comunicaron que el presunto agresor no fue detenido debido a su estado de salud.

Por otro lado, los vecinos del barrio El Bosque aseguraron que los hermanos convivían desde hacía tiempo y aportaron un dato que podría ser clave: no tenían una buena relación. A pesar de esto, una mujer de la zona indicó que tenía conocimiento de los problemas de salud que presentaba de la víctima y que era cuidada por su hermano, lo que generó conmoción entre quienes los conocían.

Este martes, un adolescente de 17 años fue detenido e imputado por el homicidio agravado de Marta Azucena Migliorini , la jubilada encontrada asesinada en su casa de Banda del Río Salí, en la provincia de Tucumán. Con esta detención, la causa suma seis acusados y el joven quedó a disposición de la Justicia.

La audiencia judicial contó con la intervención del auxiliar de fiscal Alejandro Andole , quien representó a la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II. En ese marco, se solicitó el control de la aprehensión, la formalización de la investigación y la adopción de medidas de coerción, tras haberlo imputado por el delito de homicidio agravado por ensañamiento y en concurso premeditado de dos o más personas.

Mientras que el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) expuso los motivos de la detención y pidió que se declare su legalidad, el juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al pedido y ordenó la detención provisoria del acusado. Por esto, deberá permanecer alojado en el Instituto “Cura Brochero” durante dos meses, hasta el 7 de septiembre de 2026 .

Según la información a la que tuvo acceso Infobae , la investigación sitúa al adolescente como uno de los autores materiales, junto a otros cinco adultos y al menos dos menores, en el hecho ocurrido entre el 2 y el 3 de julio en la vivienda de la víctima.

Además del adolescente, los otros cinco detenidos por el crimen fueron identificados como Wilson Ángel Palacios (21), Eduardo Daniel Santucho (26), alias “Chueco”, Elías Gerez (18), Marcos Omar Suárez (19), M.B.A. (17). Los mayores de edad cumplen prisión preventiva , mientras que el menor también permanece internado en el Instituto “Cura Brochero”. Todos los acusados deberán continuar privados de la libertad por al menos cinco meses.

Según la reconstrucción elaborada por la Fiscalía , los imputados y otras personas aún no identificadas ingresaron a la casa de Migliorini con intenciones de robo. Una vez dentro, redujeron a la víctima atándole los tobillos con una correa y comprimiéndole el cuello con cables, un prolongador eléctrico y un cinturón.

En línea con los planteos de los investigadores, los agresores decidieron darle muerte para asegurar el robo y evitar ser identificados ; por esto mismo, los acusaron de someter a la víctima a un sufrimiento innecesario y desproporcionado, lo que motivó la calificación agravada por ensañamiento.

De hecho, el informe de autopsia confirmó que Migliorini sufrió traumatismo de cráneo, múltiples heridas punzocortantes en el cuello y el aplastamiento del antebrazo izquierdo con un tablón de madera , lesiones infligidas mientras aún permanecía con vida.

El crimen fue descubierto el viernes por la tarde, cuando el sobrino de la víctima llegó a la casa y halló a su tía sin vida, ensangrentada, atada y con signos evidentes de violencia. Tras el ataque, los responsables huyeron llevándose distintos bienes, entre los que se encuentra la llave de un Volkswagen Polo Track propiedad de la víctima. El inventario de los objetos robados sigue en investigación.

La rápida actuación conjunta de la Policía de Tucumán y el Ministerio Público Fiscal permitió identificar a los presuntos autores y realizar varios allanamientos. Actualmente, los investigadores buscan recolectar más pruebas para determinar el grado de participación de cada imputado y ubicar a otras personas que, según la hipótesis fiscal, también habrían intervenido y permanecen prófugas.

Fuente: Infobae