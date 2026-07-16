Quirno participa de una reunión convocada por Trump para luchar contra “el terrorismo transnacional de extrema izquierda”

El canciller Pablo Quirno participa este jueves en Washington en una reunión global convocada por Estados Unidos para luchar contra lo que el gobierno de Donald Trump define como “el resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda".

El secretario de Estado Marco Rubio invitó a ministros de alto rango de más de 60 países, incluida la Argentina, a un encuentro en el Departamento de Estado motivado por una preocupación central para el gobierno de Trump.

“El terrorismo político de extrema izquierda está resurgiendo, manifestándose en actos terroristas violentos en todo el hemisferio occidental, Europa, Asia y más allá”, afirmó Rubio en el anuncio del encuentro.

“No son incidentes aislados. Reflejan una estrategia deliberada e ideológicamente motivada para desestabilizar sociedades libres, atacando violentamente nuestros sistemas políticos y económicos, incluyendo ataques contra ciudadanos privados, funcionarios gubernamentales, policías y fuerzas del orden, empresas e infraestructuras críticas en todo el mundo”, agregó Rubio.

La convocatoria provocó preocupación entre funcionarios estadounidenses de carrera, algunos aliados europeos y analistas independientes que no ven en realidad un resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda, como afirma la administración republicana. Algunos señalaron a T he Washington Post que les preocupa que la reunión forme parte de un esfuerzo del gobierno de Trump para utilizar herramientas poderosas antiterroristas para reprimir activistas estadounidenses que considera extremistas de izquierda.

“Durante demasiado tiempo, esta amenaza ha permanecido como un punto ciego en el enfoque antiterrorista de la comunidad internacional, subestimada y con pocos recursos, a pesar del peligro que supone”, agregó Rubio.

La reunión de este jueves busca reunir a los socios de EE.UU para “ampliar la coordinación, mejorar el intercambio de información y fortalecer los mecanismos internacionales de aplicación de la ley para contrarrestar la amenaza”.

Según se anunció, en el encuentro Rubio destacará la importancia de la cooperación con los socios internacionales para “registrar mejor las actividades violentas, interrumpir la financiación del terrorismo, proteger infraestructuras críticas y promover la acción colectiva contra una amenaza que no respeta fronteras”.

El canciller estadounidense resaltó que, desde noviembre de 2025, el gobierno de Trump designó a cuatro grupos como organizaciones terroristas globales, en referencia a Antifa, la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI), la Justicia Proletaria Armada y la Autodefensa de la Clase Revolucionaria. Ofreció además hasta 10 millones de dólares por información sobre sus mecanismos financieros.

Algunos expertos afirman que el enfoque de Trump en las amenazas desde la extrema izquierda es erróneo.

Un análisis del Center for Strategic and International Studies (CSIS) en 2025 encontró que, aunque la violencia de izquierda en EE. UU. ha aumentado en la última década, "ha subido desde niveles muy bajos y sigue siendo mucho menor que los niveles históricos de violencia perpetrada por atacantes de derechas y yihadistas."

El informe del CSIS concluyó que era "importante dotar de recursos a todas las dimensiones de la amenaza terrorista."

"El terrorismo de izquierdas es una prioridad de la administración Trump, pero el terrorismo yihadista también sigue siendo una preocupación, aunque haya disminuido", afirma. "El terrorismo de derechas podría volver con fuerza, especialmente si en 2028 hay quejas de 'elección robada' o acusaciones incendiarias similares", señala el reporte.

La lista de invitados a la reunión de la que participa Quirno incluye la mayoría de las naciones europeas, países latinoamericanos más grandes y varios estados asiáticos como India, Indonesia y Singapur. Representantes de algunos países declinaron la invitación y dijeron que no sabían por qué habían sido convocados. "No tenemos Antifa", dijo un diplomático europeo al Post. "No creo que encontremos ninguna razón para interesarnos en asistir a un evento así", agregó otro.

Periodista,

Fuente: Clarín