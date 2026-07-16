Murió Anita, la jugadora de vóley de 15 años que sufrió un choque brutal en la ruta 88

Anita no resistió. Las heridas sufridas eran gravísimas y en la mañana de este jueves su cuerpo dijo basta. Su prematura y trágica muerte llena de dolor y enluta a dos ciudades de la costa bonaerense: Mar del Plata y Necochea .

Ana Peralta Rondanina tenía 15 años . Jugaba de líbero en Once Unidos de Mar del Plata y era una promesa del vóley. El domingo compitió en las finales de la Asociación Marplatense de Vóley (AMV) y tomó un remís compartido rumbo a Necochea.

Eran alrededor de las 20.30 cuando el Fiat Siena conducido por Santiago Juan Manuel Irigoyen (58) , que trasladaba a cuatro pasajeros, chocó de frente con un camión frigorífico Iveco con semirremolque que iba de Rawson a Mar del Plata transportando pescado. Fue a la altura del kilómetro 55 de la ruta provincial 88 , cerca del paraje San José,

El conductor del auto murió en el lugar . Anita sufrió graves lesiones por un traumatismo en la cabeza. La trasladaron al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde la operaron.

Fuentes sanitarias de la provincia de Buenos Aires y del club Once Unidos confirmaron a Clarín su fallecimiento alrededor de las 7.30 de este jueves 16 de julio.

Desde que fue internada, se lanzaron cadenas de oración a las que se sumaron miles de personas en todo el país. Incluso hubo un mensaje de "Las Panteras" , el seleccionado de vóley femenino, para ella. " Cuando pase todo esto, te queremos conocer ", dijeron en un audio enviado a su madre.

La noticia devastó a la familia de la chica: su mamá, Andrea Rondanina (46); su papá, Juan Cruz Peralta (44), y su hermana Sofía (17).

La adolescente, conocida como "La colito", se había sumado a Once Unidos en 2025, después de destacarse durante más tres años en el club Rivadavia de Necochea.

En esa institución se coronó campeona de la Liga Necochense de Vóley en las distintas categorías formativas y llegó a integrar la preselección bonaerense Sub-16.

En 2025 estuvo ternada para el premio Puente Colgante que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos de Necochea en la tradicional Fiesta del Deporte.

En una entrevista con NecRadio 98.3 en septiembre del año pasado, la joven deportista, que había cumplido 15 años el 2 de mayo, remarcó: "El deporte me hace muy bien, nunca falto a entrenar y quiero llegar lo más lejos posible".

" Con profundo dolor despedimos a Anita Peralta Rondanina, jugadora de nuestra familia del vóley. Hoy nos invade la tristeza por su partida, después de una inmensa lucha que afrontó con una fortaleza que siempre será recordada ", escribieron en las redes sociales del club Once Unidos.

" Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amistades, compañeras, compañeros, entrenadores y a cada persona que compartió con Anita momentos dentro y fuera de la cancha. Su recuerdo permanecerá para siempre en nuestra comunidad. Que descanse en paz" , añadió.

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Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín