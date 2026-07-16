Mundo Marino inaugura la única pista de hielo real de la Costa y amplía su propuesta de experiencias reales

ZONALES

El próximo 18 de julio, el Parque Mundo Marino inaugurará una pista de hielo real como principal novedad de su programación para las vacaciones de invierno. La atracción, pensada para niños y adultos, permitirá patinar sobre hielo de verdad en un espacio cerrado especialmente preparado para la experiencia y estará incluida en el valor de la entrada general, sin costo adicional.





A diferencia de la propuesta de la temporada anterior, este año la superficie estará formada por hielo real. La pista tiene una superficie de 150 metros cuadrados y, al estar ubicada en un espacio cerrado, podrá disfrutarse independientemente de las condiciones climáticas. Música, luces de colores, láseres y una pantalla de 12 metros de ancho acompañarán el patinaje, pensado tanto para quienes ya tienen experiencia como para quienes se animen a dar sus primeros pasos sobre el hielo.





No será necesario llevar equipamiento propio: Mundo Marino proveerá los patines y contará con dos patinadoras profesionales que asistirán a quienes lo necesiten y brindarán recomendaciones para comenzar a desplazarse sobre la pista.





Esta nueva experiencia también incorpora criterios de sustentabilidad. Su funcionamiento utiliza un circuito cerrado que permite reutilizar el agua, y la energía empleada forma parte del abastecimiento renovable de origen solar que YPF Luz provee al Parque.





La pista se integra a la propuesta de Mundo Marino, el único parque educativo enfocado en fauna marina del país, que cuenta con más de 40 hectáreas dedicadas a la educación, la conservación y el disfrute en familia. Presentaciones, charlas, espacios de observación y experiencias especiales permiten organizar una jornada completa, combinando entretenimiento, aprendizaje y acercamiento a los animales.





Experiencias especiales: vivir el parque desde otra perspectiva





Merienda con los Delfines





La Merienda con los Delfines es una experiencia única en Argentina que combina una merienda con la posibilidad de observar a los animales. Se realiza en el espacio del Encuentro Submarino, donde los visitantes meriendan mientras los delfines nadan al otro lado del vidrio, a pocos centímetros de las mesas.





La actividad dura aproximadamente una hora y se desarrolla en un ambiente íntimo y relajado, con iluminación tenue, colores suaves y música tranquila. Durante el encuentro, un cuidador recorre las mesas, comparte información y curiosidades sobre los delfines y responde las preguntas de los presentes. Hacia el final, quienes forman parte de la merienda pueden presenciar un momento especial reservado exclusivamente para esta experiencia.





La propuesta, que combina gastronomía, observación y educación, está pensada para familias, parejas, grupos de amigos y visitantes de todas las edades. La experiencia, con cupo limitado, estará disponible del 18/07 al 01/08. Las reservas deben ser realizadas de manera anticipada en la página web de Mundo Marino.





Más experiencias que enriquecen el recorrido tradicional





Misión Futuro





Misión Futuro es una de las nuevas presentaciones y una de las propuestas más celebradas por los visitantes. Se trata de un espectáculo de comedia que, a través de una historia dinámica y humorística, invita a reflexionar sobre el impacto de las acciones humanas en el ambiente. La trama gira en torno a la inauguración de una fábrica de plástico y a personajes como un millonario y una influencer, que conducen el relato hacia situaciones inesperadas. Con un lenguaje accesible, la presentación combina entretenimiento, reflexión y concientización sobre la protección de la naturaleza.





Entre Tiburones





Otra de las experiencias destacadas es Entre Tiburones, una propuesta que invita a acercarse a estas especies desde una mirada diferente. Desde un espacio que recrea una caverna, un explorador sumergido dialoga con el público mientras comparte información sobre el rol ecológico de los tiburones que habitan el Mar Argentino, como el gatopardo por ejemplo. La experiencia combina observación directa, divulgación científica y concientización ambiental.





Rincón de la Bahía





En Rincón de la Bahía, Mundo Marino ofrece charlas sobre rayas y chuchos, especies características del Estuario del Río de la Plata, la Bahía Samborombón y la Ría de Ajó. A través de estos encuentros, los visitantes pueden ver a estos animales muy cerca, conocer más sobre la biodiversidad regional, sus características, y los desafíos que enfrentan en su ambiente natural. Con la incorporación de una pista de hielo real y una programación que integra recreación, educación ambiental y acercamiento a los animales, Mundo Marino propone convertir las vacaciones de invierno en una jornada para recorrer, jugar, aprender y compartir.





Opciones y promociones para elegir cómo vivir la experiencia





Consciente de que cada familia organiza su visita de manera diferente, Mundo Marino ofrece entradas anticipadas con 20% descuento, packs grupales con hasta 25% OFF, promociones 2x1 en Entrada Plus, y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés en todo el sitio.





Toda la información sobre promociones, fechas y experiencias de invierno está disponible en www.mundomarino.com.ar.