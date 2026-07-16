Una periodista argentina denunció un intento de abuso sexual mientras cubría el Mundial en Estados Unidos

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La periodista argentina Melina Moriatis denunció que sufrió un intento de abuso sexual mientras cubría el Mundial en Estados Unidos. El hecho ocurrió en un hotel de la ciudad de Atlanta y, según relató, un grupo de hinchas argentinos intervino para protegerla y evitar una tragedia.





El episodio ocurrió durante la madrugada del martes, cuando la cronista regresó al hotel tras una jornada de trabajo. Después de realizar el check-in, un hombre en situación de calle que se encontraba en la recepción comenzó a seguirla hasta el ascensor.





Al advertir la situación, Moriatis salió del ascensor antes de que se cerraran las puertas y pidió ayuda a cuatro argentinos oriundos de San Juan que estaban en el lugar. "Háganme una barrera. Yo me meto para atrás y subo a mi habitación", recordó haberles dicho.





Los hombres formaron una barrera humana para impedir que el agresor pudiera acercarse. Sin embargo, el atacante reaccionó con violencia, tomó un objeto que encontró en el lugar y comenzó a golpear y provocar cortes a quienes intentaban defender a la periodista.





Mientras ella lograba refugiarse en su habitación, los argentinos retuvieron al agresor hasta la llegada de la policía. Según denunció Moriatis, los efectivos tardaron alrededor de 30 minutos en arribar al hotel.





Conmovida por lo sucedido, la periodista agradeció públicamente el accionar de los cuatro sanjuaninos, quienes actuaron sin conocerla. Como muestra de reconocimiento, inició una campaña en redes sociales para intentar conseguirles entradas para un partido de la Selección argentina.