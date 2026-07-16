La discusión por el compañero de fórmula de Milei y el debut del nuevo vocero

La salida del gobierno del contador Manuel Adorni calmó las aguas puertas adentro del equipo político de Javier Gerardo Milei. La tardía reacción del Presidente de la Nación con su apreciado jefe de Gabinete estiró una agonía que no encontraba argumentos más que la visión conspiranoica de que, luego de que cayera Adorni, el "poder real" de la Argentina iría por la cabeza de Karina Elizabeth Milei y luego, por la del jefe de Estado.

La interna oficial está aplacada, al punto de que la reunión de esta semana de la "mesa política" ni siquiera tuvo instantánea de recuerdo. "¿Para qué otra foto si es igual a la de la semana anterior?", dijo a este cronista uno de los participantes de ese cónclave donde volvió a encabezar el encuentro la hermanísima presidencial y el flamante jefe de Gabinete, el expansivo Diego César Santilli, quien ha entablado un trato cordial con cada uno de los ministros nacionales, así como con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Ya pasado lo de Adorni, hubo lamentos por la aparición del viceministro de Justicia, Santiago Viola, posando muy orondo en una platea viendo el Mundial de fútbol, así como del banquero libertario Juan Nápoli -presidente del Banco de Valores- en una foto que incluía a Martín Insaurralde, fumando un puro durante un partido de la Selección en la casa de un empresario, ambos rodeados de gente perteneciente al mundo inmobiliario, al de la noche y al de los representantes del fútbol. La cosa sana, diría Cristian Ritondo... A propósito: ¿de qué habrán hablado Santilli y Cristian Ritondo, esta semana, cenando milanesas en Casa Palanti, de Palermo?

Además de los comentarios negativos sobre Viola y Nápoli, en el seno del Gobierno nacional comenzaron a escucharse voces disconformes con el desempeño del vocero presidencial. Las razones de las molestias con el pampeano adoptivo Adrián Ravier es que sus dichos pasan sin pena ni gloria. "Atiende a los periodistas, cumple religiosamente con las conferencias de prensa pero no le mueve la aguja a nadie" ; señala un funcionario que esperaba con avidez la salida de Adorni.

Ravier goza del respaldo absoluto del Presidente , pues es un vocero que sabe de economía y que lo interpreta claramente en ese rubro al jefe de Estado. Pero quienes frecuentan a la hermana Karina notan que no es del agrado de ella que sus dichos no generen repercusión. "Eso sí, Ravier está laburando...", acepta el mismo funcionario que ve "deslomarse" al flamante vocero , a diferencia de su perezoso antecesor. Fin...

También la salida del locuaz Adorni estableció un nuevo tipo de relación con la hoy senadora Patricia Bullrich. Karina Milei mantiene diálogo con ella (hasta fue a visitarla a su casa para su reciente cumpleaños) pero la confianza con ella de los Milei ya no es la misma que antes de que Bullrich le marcara una "omisión ética" al renunciado funcionario, del que también se diferenció al exigirle que presente su Declaración Jurada, algo en que la dura dirigente lo primereó, presentando la suya en tiempo y forma.

Eso hizo que se abriera en el seno libertario la discusión sobre el o la eventual compañero de fórmula de Javier Milei, cuando busque el año próximo su reelección. En el seno más íntimo de los hermanos se habla de que necesita imponer allí a alguien que sea confiable para no correr el riesgo de repetir la experiencia que tuvo con Victoria Villarruel. Un mileísta razonaba, en estos días, que "salvo Mauricio Macri con Gabriela Michetti, todos los presidentes de la democracia han tenido problemas con sus vices".

Los nombres que aparecen en esa discusión no son muchos. Martín Menem es un dirigente con ambiciones, que debería pasar antes por la gobernación de su provincia La Rioja, donde La Libertad Avanza confía en vencer al peronismo, tras las gestiones de Ricardo Quintela , gobernador que imprimió cuasimonedas en dos oportunidades. Pero, según alguna encuesta que circula en la Casa Rosada, el apellido Menem no le suma adhesiones que no tenga ya Milei, más allá de que el joven diputado goza de todo el aprecio de la hermana Karina.

Un nombre de plena confianza del Presidente es Sandra Pettovello, quien cumpliría el requisito de resultar confiable, y que podría enarbolar la bandera de la lucha contra la corrupción y de que terminó el negocio de los dirigentes piqueteros, como Juan Grabois y Eduardo Belliboni, amén de compartir con Patricia el hecho de haber terminado con los piquetes. Pero otro nombre se sumó en las últimas horas a la discusión: el de Diego Santilli.

En el seno mileísta señalan que el hoy ministro coordinador no es alguien que "necesitaba" la Jefatura de Gabinete para resolver su vida personal; o sea, que no requería de un ascenso escalar a ese puesto para hacer "la Gran Indio Cuá". Y lo ven comprometido con el proyecto mileísta, desde que se sumó como ministro del Interior e incluso, desde la banca de diputado nacional que tuvo antes. Pero el deseo del "Colorado" es ir por la gobernación bonaerense, la que cree poder conseguir en la elección del año que viene. Pero los Milei analizan su nombre para sumarlo a la discusión por ocupar la fórmula presidencial, en virtud de considerar su fidelidad y que ayudó -en el ciclo post Adorni- a recuperar la iniciativa política. Digamos, o sea...

Fuente: Clarín