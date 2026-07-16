“Que sigan bajando, por supuesto”: el gobernador Zdero pidió profundizar la reducción de las retenciones

En medio del debate por la presión fiscal sobre el agro, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero , llegó a la Exposición Rural de Palermo con un mensaje centrado en el respaldo al sector agropecuario, defendió la política de reducción de impuestos que aplicó en su provincia y volvió a reclamar al gobierno nacional que continúe bajando las retenciones . Según sostuvo, el objetivo es aliviar a un sector que enfrenta adversidades climáticas, bajos precios y elevados costos de producción, pero que sigue siendo el principal motor económico del interior.

Tras una reunión con las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA) , en el marco de la 138a. edición de la Exposición, Zdero aseguró que la estrategia de su gestión apunta a acompañar al productor con una menor carga tributaria. Por otra parte, Nicolás Pino, presidente de la entidad, también recibió a autoridades como el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, entre otras figuras de la política.

“ Nosotros hemos aliviado al sector productivo eliminando impuestos, bajando Ingresos Brutos y haciendo una exención, por ejemplo, en los dos primeros años del Impuesto Inmobiliario Rural ”, afirmó.

El mandatario recordó que Chaco redujo progresivamente la alícuota de Ingresos Brutos para la actividad y defendió esa decisión aun cuando implique resignar recursos provinciales. “ Seguramente son menos ingresos para la provincia, pero más acompañamiento ”, señaló.

Según explicó, esa definición surgió del contacto permanente con los productores. “Cuando abría una tranquera y estrechaba la mano de un productor me decían: ‘No queremos que nos regalen nada; queremos que nos saquen la pata del pecho, porque el Estado solamente nos asfixia’. Y lo entendí. Vengo de una familia de productores y entiendo lo que significa”, expresó.

Para Zdero, el alivio impositivo debe complementarse con una reducción de las retenciones nacionales , una demanda que viene sosteniendo desde el inicio de su gestión. “ Que sigan bajando, por supuesto ”, respondió al ser consultado sobre el reclamo al gobierno nacional. A su juicio, una menor presión fiscal permitirá que los productores inviertan más, aun en un contexto atravesado por sequías, inundaciones y otros factores climáticos. “ No hay productor que no se anime frente a la sequía, la inundación y todas las adversidades. El productor siempre quiere salir adelante”, sostuvo.

El gobernador remarcó que el impacto de un mejor resultado económico del agro trasciende al propio sector. “ Cuando le va bien al campo en el Chaco, andá a Las Breñas, a Charata o a Pinedo, que se mueve la economía: trabajan las carnicerías, los carpinteros, los albañiles, las tiendas, los plomeros. Se dinamiza la economía de los pueblos, porque le va bien a todos”, afirmó.

En ese contexto dejó una definición contundente al referirse a la imagen de los productores que logran renovar su vehículo. Para el gobernador, esa prosperidad no debe verse como un privilegio, sino como un indicador de mayor actividad económica. “ Cuando se compran una camioneta 4x4 hay que darles una palmadita de aliento, porque significa que le está yendo bien al campo ”, dijo. Y agregó: “ Si a la economía le va bien, es porque al sector productivo también le está yendo bien . Somos nosotros los que siempre aportamos riqueza al país. Son los productores los que tienen las manos rajadas, los rostros cansados; son la gente que se rompe el lomo”.

Pino también recibió al gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, quien anunció una nueva herramienta para fortalecer al sector productivo. Se trata de un seguro multirriesgo destinado a brindar cobertura frente a eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones, granizo y otros fenómenos que afectan la producción agropecuaria.

Según informaron, la iniciativa busca “ofrecer mayor previsibilidad a los productores, reducir el impacto económico de las contingencias climáticas y consolidar un esquema de acompañamiento al campo basado en la prevención y la gestión del riesgo”.

Fuente: La Nación