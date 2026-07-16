Karina Milei reunió a los legisladores porteños de LLA y avanzó con la estrategia de campaña para 2027

En medio del reordenamiento político de La Libertad Avanza y con la mira puesta en la disputa por el poder en la ciudad de Buenos Aires , la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , encabezó este jueves una reunión en la Casa Rosada con la presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, legisladores de ese espacio y los equipos técnicos encargados de diseñar las propuestas para el distrito.

El encuentro tuvo un doble objetivo: hacer un repaso de los principales problemas que el oficialismo nacional identifica en la gestión porteña y avanzar en la elaboración de una plataforma de gobierno para competir por la administración de la Ciudad en las elecciones de 2027 .

Según señalaron fuentes de La Libertad Avanza, durante la reunión los dirigentes transmitieron a Karina Milei su preocupación por una serie de cuestiones que consideran prioritarias para la agenda porteña . Entre ellas mencionaron la acumulación de residuos en distintos barrios, los inconvenientes de tránsito que generan las barreras ferroviarias y las diferencias de desarrollo entre el norte y el sur de la Ciudad, una problemática que el espacio buscará instalar como uno de los ejes de campaña.

La reunión también sirvió para que los equipos técnicos expusieran los proyectos legislativos que impulsarán durante los próximos meses en la Legislatura porteña. La intención del espacio es mostrar una agenda propia, diferenciada de la del PRO , fuerza que gobierna la Ciudad desde hace casi dos décadas y con la que los libertarios mantienen una fuerte competencia política.

En ese contexto, Karina Milei volvió a involucrarse personalmente en la construcción del armado porteño. La secretaria general de la Presidencia es la principal responsable política de La Libertad Avanza y desde hace meses supervisa la estrategia electoral en los distintos distritos del país, con especial atención sobre la Ciudad de Buenos Aires, uno de los territorios que el oficialismo nacional considera prioritarios para los próximos años.

La presencia de Pilar Ramírez refleja el peso que adquirió la legisladora dentro de la estructura libertaria. Además de conducir el bloque en la Legislatura, es una de las dirigentes de mayor confianza de Karina Milei y tiene a su cargo buena parte de la articulación política en el distrito.

El encuentro se produjo mientras La Libertad Avanza acelera la consolidación de sus equipos técnicos y busca instalar propuestas concretas para la Ciudad, con la intención de llegar a 2027 con un programa de gobierno definido. En ese esquema, los libertarios pretenden combinar la actividad parlamentaria con la elaboración de iniciativas en materia de infraestructura, transporte, higiene urbana, seguridad y desarrollo económico.

La estrategia responde a la decisión del oficialismo de fortalecer su presencia en la Ciudad, donde aspira a disputar el liderazgo político al PRO. En el espacio consideran que la consolidación territorial y la elaboración anticipada de un programa de gobierno serán claves para llegar competitivos a la próxima elección para jefe de Gobierno.

Con ese objetivo, las reuniones entre Karina Milei, los legisladores y los equipos técnicos continuarán durante los próximos meses. La intención es transformar las propuestas que se encuentran en elaboración en proyectos legislativos y utilizarlas como base de la plataforma electoral con la que La Libertad Avanza buscará gobernar la Ciudad de Buenos Aires a partir de 2027.

Fuente: Clarín