El avión presidencial nuevamente a boxes: lo repara el mismo taller de Miami con un precio base de un millón de dólares

Sorpresivamente el Gobierno anunció la contratación de un chequeo integral del avión presidencial , un trabajo similar al realizado hace casi dos años : en esta ocasión la licitación la volvió a ganar el mismo prestador con sede en Miami y el costo del servicio tendría un millón de dólares de base dependiendo de las "novedades" que surjan del mantenimiento.

A diferencia de lo ocurrido en octubre de 2024, esta vez la comunicación de Presidencia fue la encargada de dar a conocer las refacciones. Pero lo hizo en nombre "del ministerio de Defensa" , que según el comunicado, solicitó la contratación del "servicio de mantenimiento programado periódico del Boeing 757-256 a través de la Dirección General de Funcionamiento y Mantenimiento de la Flota Aérea Presidencial". Esto tiene una explicación: si bien Karina Milei a través de la Secretaría General tutela la flota aérea oficial, hace un año y medio le traspasó a la cartera a cargo del general Carlos Presti el mantenimiento de los ex Tango por un tema presupuestario.

Como sea, el 21 de mayo pasado el área de Logística presidencial solicitó el servicio para la aeronave matrícula ARG-01. Luego se requirió, según el citado comunicado, "cotización a talleres aeronáuticos habilitados a nivel internacional con capacidad para realizar este tipo de inspecciones", denominado "“1C Check”". El procedimiento fue publicado en el portal COMPR.AR. y se adjudicó el 1° de julio: terminó ganando la compulsa Commercial Jet, la misma empresa que había sido seleccionada para el testeo integral de hace dos años.

En el Gobierno justificaron que durante el proceso se recibieron dos ofertas de talleres norteamericanos, "las cuales fueron sometidas a un análisis técnico mediante una Matriz de Ponderación. La contratación fue adjudicada al proveedor que obtuvo el primer lugar en el orden de mérito". Fueron ponderados el mejor precio y condiciones de trabajo, se informó.

Si bien no hay un tarifario definitivo -el avión se desarma y se se lo somete a un chequeo integral por lo que pueden aparecer "novedades" en la maquinaria-, fuentes oficiales consultadas reconocieron que el precio de base asciende a un millón de dólares . Los trabajos son similiares a los de 2024 pero en esta ocasión se realizarán otras tareas de mantenimiento. "Diferentes tarjetas", añadieron las fuentes al hacer referencia a las tareas programadas.

La comunicación gubernamental, en tanto, destacó que "la contratación responde a la necesidad de realizar las inspecciones mayores CHECK 1C, 2C y 3C, previstas por el fabricante para mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad y operación".

Lo cierto es que el ARG-01 despegó de Aeroparque el martes 14 de julio y llegó por la tarde a Miami. Los plazos para la inspección mayor programada dependerán de los trabajos previstos pero se estima que demanden aproximadamente dos meses . "La fecha estimada de regreso (ETA) de la aeronave al país es el 15 de septiembre de 2026", concluyó la comunicación oficial.

Por este motivo, Javier Milei deberá abordar unidades de la Fuerza Aérea para poder realizar las travesías que tiene programadas en las próximas semanas; el ARG-02 -ex Tango 04- está fuera de funcionamiento, y el Learjet 60 -ARG 03- sólo es utilizado para comitivas muy reducidas.

En principio, el 25 de julio el mandatario viajaría a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro , que enfrentará en esos comicios al actual presidente Lula da Silva. También el libertario tendría previsto visitar otros destinos de Sudamérica: el 7 de agosto podría recalar en Colombia para la asunción del derechista Abelardo de la Espriella .

Fuente: Clarín