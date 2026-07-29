Proverbio chino del día: “Cuando soplan los vientos del cambio, algunos construyen muros y otros molinos de viento”

“Cuando soplan los vientos del cambio, algunos construyen muros y otros molinos de viento” , es el antiguo proverbio chino que plantea dos formas opuestas de reaccionar ante los cambios.

Por un lado, quienes levantan muros para protegerse y resistirse a lo nuevo; por el otro, quienes construyen molinos de viento y aprovechan la fuerza del cambio para crecer o reinventarse.

La imagen del viento funciona porque apela a una experiencia universal: el cambio es inevitable y llega para todos . Lo que varía es la respuesta de cada persona.

Construir muros representa la actitud de cerrarse, defenderse y evitar lo desconocido. En cambio, levantar molinos de viento implica transformar la amenaza en una oportunidad , usar la energía del cambio para avanzar y adaptarse.

La diferencia no está en lo que sucede, sino en cómo se regula la reacción emocional antes de actuar. Ese pequeño margen de reflexión es lo que separa a quien se encierra de quien busca crecer.

El proverbio suele citarse en situaciones de incertidumbre o crisis: un despido inesperado , la llegada de nuevas tecnologías al trabajo, una mudanza forzada o una crisis familiar que obliga a cambiar prioridades.

En todos esos casos, la frase invita a pensar si la reacción será de resistencia o de adaptación. El mensaje apunta a que, ante lo inevitable, la clave está en la actitud con la que se enfrenta el desafío .

Fuente: TN