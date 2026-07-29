Jean-Paul Sartre sobre la vida y las relaciones humanas: “Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros”

Jean-Paul Sartre sostenía que el pasado influye profundamente en las personas, pero no determina por completo quiénes llegan a ser. Desde esa premisa, desarrolló una de sus reflexiones más recordadas: “Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros” , una frase que resume su mirada sobre la libertad, la responsabilidad y la construcción de la identidad.

Uno de los conceptos centrales de su pensamiento es que el ser humano está “condenado a ser libre”. Para Sartre, nadie puede elegir las circunstancias en las que nace , la educación que recibe o las experiencias que atraviesa , pero sí puede decidir qué hacer con ellas . Incluso frente a las situaciones más difíciles, siempre existe un margen de elección sobre cómo responder.

En ese marco, la identidad no aparece como algo fijo ni como el resultado inevitable del pasado . Para el filósofo, cada persona construye quién es a partir de las decisiones que toma y de la manera en que transforma las experiencias vividas en acciones concretas.

Jean-Paul Sartre fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés, considerado uno de los principales representantes del existencialismo del siglo XX.

Sartre diferenciaba entre quedar atrapado en la historia personal y asumir un papel activo frente a ella . Desde su perspectiva, culpar de forma permanente al pasado puede convertirse en una forma de renunciar a la libertad. En cambio, reconocer lo vivido y decidir cómo actuar a partir de eso permite construir una identidad propia.

El filósofo también advertía sobre la “mala fe”, un mecanismo mediante el cual las personas se convencen de que no tienen alternativa y atribuyen todas sus decisiones a factores externos. Para Sartre, esa actitud evita asumir la responsabilidad, pero también limita la posibilidad de cambiar.

La frase “Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros” sigue vigente porque puede aplicarse a innumerables situaciones de la vida cotidiana . Una persona que atravesó una infancia difícil , una decepción amorosa o un fracaso profesional no puede modificar esos hechos, pero sí decidir de qué manera influyen en su presente. Para Sartre, la verdadera libertad consiste precisamente en esa capacidad de transformar la propia historia en un proyecto de vida elegido con conciencia.

Fuente: TN