Los 4 signos que atravesarán un cambio importante en agosto de 2026, según una astróloga

Con el final de julio y el comienzo de agosto de 2026 , comenzó una nueva temporada de eclipses que, según la astrología, se vincula con cambios profundos y nuevos comienzos. En ese sentido, la astróloga Valerie Mesa reveló cuáles serán los cuatro signos más afectados durante este período.

De acuerdo con la especialista, este ciclo comenzó el 27 de julio y se extenderá hasta el 31 de agosto . Durante ese período de más de un mes, sucederán dos fenómenos muy significativos: un eclipse solar total en Leo y un eclipse lunar parcial en Piscis.

“ Estos eventos cósmicos son conocidos por traer cambios que alteran la vida y puntos de inflexión decisivos ”, explicó Mesa en una publicación de la revista People .

El 12 de agosto ocurrirá un eclipse solar total a los 20 grados de Leo. Para la astróloga, este fenómeno afectará con mayor intensidad a los signos fijos.

Desde el punto de vista astronómico, los eclipses suceden cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean. Sin embargo, para la astrología, los eclipses solares son interpretados como lunas nuevas que se destacan por ser particularmente intensas .

Según Mesa, estos fenómenos suelen relacionarse con “ nuevos comienzos, redirecciones y capítulos que continúan desarrollándose con el tiempo ”.

Finalmente, el 28 de agosto terminará la temporada con un eclipse lunar parcial en Piscis . En esta oportunidad, los signos que se verían más movilizados serían Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis , que podrían verse obligados a dar por terminada una etapa o dejar algo atrás.

Fuente: TN