Premios individuales del Mundial 2026: quién ganó el Balón de Oro, la Bota de Oro, el Guante de Oro y el Mejor Jugador Joven

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se cerró con la coronación de España, la segunda en su historia, gracias a imponerse en la final a la Argentina 1 a 0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y en ceremonia de premiación se entregaron, además del trofeo al equipo, los premios individuales cuyos destinatarios fueron en su mayoría jugadores del equipo campeón.

El Balón de Oro, la distinción al mejor futbolista del torneo, fue para Rodri, capitán y emblema de la Furia Roja que desde el mediocampo condujo a un equipo que hizo de la posesión de la pelota su mayor arma para llegar a la gloria. El volante de Manchester City ya había recibido el mismo premio, pero el de la revista France Football, en 2024.

El Guante de Oro fue para el arquero del campeón, Unai Simón. El futbolista de Athletic Club recibió solo un tanto en ocho encuentros y fue de Bélgica, de Charles De Ketelaere, en los cuartos de final. Sin ser uno de los más destacados en su puesto, no fue exigido en demasía en el certamen porque su equipo armó un cerrojo a partir de un estilo de juego con el que dominó a todos sus oponentes.

Otro de los grandes responsables de que al conjunto de Luis De la Fuente le anotasen una sola vez fue el defensor Pau Cubarsí, premiado como el Mejor Jugador Joven, es decir el menor de 21 años más destacado. Figura de Barcelona, sobresalió en el campeonato y no le pesó ninguna situación con apenas 19 años.

Por último, el único premio que no recibió un español fue la Bota de Oro, es decir el del goleador de la Copa del Mundo. El máximo artillero fue Kylian Mbappé con 10 festejos y, al igual que en Qatar 2022, se tuvo que conformar con una distinción individual porque no pudo ganar el trofeo con Francia.

El atacante de Real Madrid disputó ocho juegos, por lo que tuvo un promedio de anotación de 1,25 por cada uno de ellos. En la primera etapa convirtió sendos dobletes ante Senegal y Irak y en 16avos repitió contra Suecia. En octavos festejó ante Paraguay, en cuartos le hizo uno a Marruecos y en el juego por el tercer puesto, otra vez por duplicado contra Inglaterra.

Mbappé se encumbró como el tercer goleador con más tantos en una Copa del Mundo junto al alemán Gerd Müller, ‘pichichi’ de México 1970 con una decena de tantos. El récord sigue siendo del francés Just Fontaine con 13 celebraciones en Suecia 1958 seguido del húngaro Sándor Kocsis con 11 en Suiza 1954.

Además, es el máximo anotador histórico en Mundiales, con 22 festejos. Como tiene 27 años y posibilidades de seguir sumando en otras citas, el récord del francés parece difícil de alcanzar en el corto plazo.

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Fuente: La Nación