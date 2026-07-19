Lisandro Martínez y Cuti Romero evitaron darle la mano a Donald Trump durante la entrega de medallas

Lisandro Martínez y Cristian “Cuti” Romero evitaron darle la mano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , durante la ceremonia de entrega de medallas. Ambos defensores saludaron cordialmente a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a la vez que prefirieron no mantener contacto con el mandatario de EE.UU. tras la final -que concluyó 1 a 0 en favor del conjunto de Luis de la Fuente-.

La actitud de los dos centrales, quienes decidieron exteriorizar su bronca de esa manera, estuvo en línea con la de otros jugadores de la Scaloneta. Apenas el árbitro Slavko Vincic señaló el cierre del encuentro que consagró a España con el triunfo por 1 a 0 sobre la Argentina , Paredes y Otamendi reaccionaron a la derrota con empujones, cruces verbales y algunos forcejeos mientras los españoles comenzaban las celebraciones.

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El mediocampista de Boca mantuvo primero un encontronazo con Eric García , a quien agarró del cuello. Y después con Gavi , que terminó en el suelo. La situación obligó a la intervención de varios protagonistas para evitar una escalada, entre ellos de Lionel Scaloni . Mientras el DT oriundo de Pujato alejaba a sus dirigidos de los integrantes del conjunto de Luis de la Fuente, tanto Lamine Yamal como Borja Iglesias se acercaron a saludarlo.

Nicolás Otamendi, flamante defensor de River, fue otra de las figuras que no escondió su enojo: mantuvo un fuerte entredicho con Rodri, a quien le recriminó haber estado “llorando toda la semana” .

LA BRONCA DE LEANDRO PAREDES TRAS EL FINAL DEL PARTIDO #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uY4RVg9OS7

Messi y el propio Scaloni recurrieron al llanto para graficar el impacto que la caída tuvo en ambos. El capitán de la selección argentina no pudo esconder su angustia mientras la hinchada coreaba su nombre. Lo mismo ocurrió con el DT de la albiceleste, tras poner en duda su continuidad en conferencia de prensa.

“Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto ”, afirmó el santafesino, quien aclaró que cumplirá su contrato vigente pero sembró incertidumbre sobre el futuro.

LAS LÁGRIMAS DE LA LEYENDA ABSOLUTA Lionel Messi rompió en llanto al recibir la medalla de subcampeón. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ddt5HlEHme

“Habría que hablarlo. Mi lugar es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores también, y creo que es justo pensarlo. Este lugar es maravilloso“, dijo.

Y expresó: “En mi vida pensé estar en este lugar. Para seguir se necesitan un montón de cosas . Sobre todo volver a resetearse , a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Me duele en el alma. Lo siento ”. Acto seguido, conmovido e imposibilitado de hablar, dio por finalizado el diálogo con periodistas.

¡¡VAMOS, LIONEL QUERIDO!! Scaloni cerró la conferencia de prensa con lágrimas de emoción. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sZ9yBE2gf4

Desde el comienzo del partido, el seleccionado español impuso las condiciones del partido. Con el control de la pelota y una presión alta, obligó a la Argentina a replegarse y buscar respuestas desde el orden defensivo . La primera situación clara llegó tras una combinación entre Lamine Yamal y Dani Olmo que terminó con una buena intervención de Emiliano “Dibu” Martínez. Con el paso de los minutos, el dominio español se acentuó y la Albiceleste apenas pudo insinuar algunos contraataques aislados.

El equipo de Scaloni, además, sufrió un contratiempo importante antes del descanso. Lisandro Martínez , que había sido amonestado por cortar un avance español, no pudo continuar por una molestia física y fue reemplazado por Otamendi.

En el complemento, el desarrollo prácticamente no cambió. España siguió monopolizando la posesión y volvió a encontrarse con un inspirado Dibu Martínez, que respondió ante un remate de Álex Baena , sostuvo el empate con una doble atajada frente a Pau Cubarsí y Mikel Merino , y volvió a intervenir con seguridad para mantener con vida a la selección argentina.

La resistencia albiceleste se complicó todavía más sobre el cierre del tiempo reglamentario. Enzo Fernández, que ya había sido amonestado, derribó a Cubarsí para frenar un contraataque español y recibió la segunda tarjeta amarilla . Con un futbolista menos, la Argentina logró sostener el empate hasta el final de los 90 minutos y llevó la definición al alargue.

En el tiempo suplementario, España volvió a instalarse en campo rival y generó las ocasiones más claras. Martínez apareció otra vez para desviar un centro de Pedri que encontraba a Nico Williams listo para definir, mientras que un gol del propio Williams fue anulado por una infracción previa de Mikel Merino sobre Otamendi.

Sin embargo, a los 106 minutos, Ferran Torres encontró el gol que rompió el cero y le dio a España el 1 a 0 definitivo. La Argentina intentó reaccionar en el tramo final, pero no consiguió evitar la derrota y el seleccionado europeo conquistó su segunda Copa del Mundo.

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Fuente: La Nación