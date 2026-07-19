Quebrado, Scaloni puso en duda si seguirá en la selección: “Me duele en el alma, lo siento”

Luego de la derrota ante España en la final del Mundial de 2026, Lionel Scaloni puso en duda su continuidad al frente de la selección argentina tras romper en llanto en la conferencia de prensa.

“Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto ”, afirmó el entrenador santafesino, quien aclaró que cumplirá su contrato vigente pero sembró incertidumbre sobre el futuro del cuerpo técnico albiceleste.

¡¡VAMOS, LIONEL QUERIDO!! Scaloni cerró la conferencia de prensa con lágrimas de emoción. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sZ9yBE2gf4

“Habría que hablarlo. Mi lugar es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores también, y creo que es justo pensarlo. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado . En mi vida pensé estar en este lugar, entonces para seguir se necesitan un montón de cosas . Sobre todo volver a resetearse , a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Me duele en el alma. Lo siento ”, expresó obligado a interrumpir la conferencia de prensa.

En el inicio de la rueda de prensa, el DT argentino reconoció la superioridad del rival y expresó un “agradecimiento eterno” a los jugadores de la selección argentina.

“Dimos todo; somos grandes en la victoria y también en la derrota, y hoy tenemos que demostrar que sabemos perder”, reflexionó.

"AGRADECIMIENTO ETERNO A ESTOS CHICOS QUE NOS HAN DADO OTRA FINAL DEL MUNDO" Lionel Scaloni, tras la derrota de Argentina ante España. pic.twitter.com/U70HIAnf2F

Y continuó: “Siento tristeza. Agradecimiento eterno a estos chicos que no han dado otro final del mundo y han competido hasta el final. Ellos han sido mejores. El partido lo perdimos y asumimos las cosas”.

Además, el entrenador pidió explícitamente darle una “validez enorme” al trabajo del equipo, recordando lo complejo que resulta alcanzar la última instancia de una Copa del Mundo.

Scaloni también brindó una análisis del partido: “Es evidente que pasaron muchas cosas negativas con las lesiones en puestos clave (Lisandro Martínez, Cuti Romero) que no lo esperábamos. Tuvimos que hacer tres cambios en la defensa. El desgaste fue enorme”, expresó.

Y siguió: “Si hay un equipo que podría dejar el partido abierto hasta el final, éramos nosotros . Estoy orgulloso de cómo han competido. El momento en que nos hacen el gol, era el momento en que íbamos a tener alguna oportunidad".

Sobre la expulsión de Enzo Fernández, señaló: “Yo creo que la primera la pudo evitar el árbitro. Ya está no hay reproches. Pero me hubiera gustado ver qué pasaba si nos quedamos con 11. Hemos sorteado obstáculos de manera increíble. Hoy se juntaron muchas cosas . No pudimos hacer el retoque que nos hubiera gustado. Ojalá la selección pueda repetir lo que hemos conseguido, duele, pero no hay nada para reclamar”.

También alabó a Messi: “39 años, es una cosa increíble. Espero que la gente esté orgullosa de él, de lo que hace, es el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol. Es increíble lo que hizo en este mundial”.

Inmediatamente después del partido Scaloni aún en la cancha dejó un mensaje de resiliencia para el futuro de la albiceleste: “Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para la gente y para nuestro país. Hay que levantarse otra vez . Cuando dejas todo así es muy difícil reprochar algo. Son momentos para fortalecer al país. Hay que resetear y volver a empezar””.

El seleccionado europeo derrotó 1 a 0 a la Argentina en el segundo tiempo suplementario de la final disputada en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey tras un gol de Ferran Torres . El equipo de Scaloni resistió durante casi dos horas ante una España superior.

Destacaron Emiliano Martínez en el arco y Nicolás Tagliafico en la defensa. Gran parte de la final, Argentina jugó con diez jugadores por la expulsión de Enzo Fernández y estuvo a minutos de llevar la historia a los penales, pero terminó cediendo sobre el final.

Desde del pitido inicial, España dominó el partido. Controló la pelota presionó y obligó a la Argentina a replegarse. La Scaloneta encontró dificultades para recuperar la pelota y apenas pudo insinuar contraataques.

Con un futbolista menos , la selección consiguió sostener el empate hasta el final de los 90 minutos y llevó la definición al alargue. En los primeros 15 minutos extra, España volvió a instalarse cerca del área argentina. Martínez relució otra vez para desviar un centro de Pedri que encontraba a Nico Williams listo para definir, mientras que un gol del propio Williams fue anulado por una infracción previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi .

El desgaste terminó inclinando la balanza en el inicio del segundo tiempo suplementario. Williams recibió sobre la izquierda un centro pasado y asistió hacia el medio para la llegada de Ferran Torres , que solo empujo la pelota para marcar el 1 a 0.

Tras la desventaja en el resultado, la Argentina adelantó sus líneas y buscó el empate. La ocasión más clara llegó en los minutos finales, con una volea de Giuliano Simeon que se fue por encima del travesaño. En tiempo agregado, el equipo argentino llenó de centros el área española, pero no encontró la igualdad. De esa manera, La Argentina, defensora del título que consiguió en Qatar 2022, cerró el torneo con el subcampeonato

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Fuente: La Nación