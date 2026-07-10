Poner un vaso con un papel en la bacha de la cocina antes de irse de vacaciones: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Antes de salir de vacaciones, muchas personas desenchufan los electrodomésticos, cierran la llave de paso del agua y revisan puertas y ventanas . Sin embargo, existe otro hábito mucho menos conocido que algunos especialistas en mantenimiento del hogar recomiendan incorporar: dejar un vaso boca abajo con una hoja de papel debajo sobre la bacha de la cocina .

Aunque parezca un gesto sin sentido, este método permite comprobar rápidamente si hubo pérdidas de agua, filtraciones o condensación durante los días en los que la vivienda permaneció vacía.

El objetivo del truco es muy simple: usar el papel como indicador de humedad . Si durante la ausencia hubo una pérdida en la canilla, una filtración en el desagüe o incluso una condensación importante, el agua terminará mojando el papel .

Al regresar, alcanza con levantar el vaso para comprobar si la hoja sigue completamente seca o si presenta manchas de humedad. De esta manera, es posible detectar un problema que podría haber pasado desapercibido a simple vista.

Cuando una casa permanece cerrada durante varios días, una pequeña pérdida puede transformarse en un inconveniente mucho mayor .

Detectar rápidamente si apareció humedad permite revisar la instalación antes de que el problema avance y afecte el mueble bajo mesada o genere malos olores. Además, como la prueba queda protegida debajo del vaso, el papel no se mueve ni se ensucia con facilidad .

Además de este truco, los especialistas recomiendan tomar algunas precauciones básicas antes de ausentarse por varios días :

Este truco no reemplaza una revisión de las instalaciones , pero sí funciona como una forma rápida y económica de comprobar si apareció humedad mientras la vivienda estuvo vacía.

Con solo un vaso y una hoja de papel es posible volver de las vacaciones con una preocupación menos y detectar a tiempo pequeñas pérdidas que, si no se advierten, podrían convertirse en un problema mucho más costoso .

Fuente: TN